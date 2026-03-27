Hlavný prístav v Kuvajte poškodil dronový útok
Tento týždeň sa cieľom útoku stalo aj medzinárodné letisko v Kuvajte.
Autor TASR
Kuvajt 27. marca (TASR) - Hlavný obchodný prístav v Kuvajte bol v piatok poškodený pri útoku dronmi, uviedli tamojšie úrady, zatiaľ čo Irán pokračoval vo svojej vojenskej operácii v Perzskom zálive v rámci odvety za americko-izraelské údery. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
„Prístav Šuwajch sa stal za úsvitu cieľom útoku nepriateľských dronov, pričom doterajšie správy potvrdili materiálne škody, ale žiadne obete na životoch“, uviedol kuvajtský prístavný úrad vo vyhlásení na sociálnej sieti X.
V rámci pokračujúcej vojny na Blízkom východe, ktorá sa začala 28. februára útokmi Izraela a USA na Irán, Teherán útočí nielen na Izrael, ale aj na americké ciele v štátoch v Perzskom zálive – Kuvajt, Katar, Bahrajn, Spojené arabské emiráty a Saudskú Arábiu. Z týchto krajín hlásia obete aj škody na civilnej infraštruktúre.
Tento týždeň sa cieľom útoku stalo aj medzinárodné letisko v Kuvajte. Dron v stredu zasiahol nádrž s palivom a spôsobil požiar, obete však nehlásili. Letisko je od začiatku vojny na Blízkom východe z veľkej časti uzavreté pre komerčné lety a opakovane naň Irán útočil.
„Prístav Šuwajch sa stal za úsvitu cieľom útoku nepriateľských dronov, pričom doterajšie správy potvrdili materiálne škody, ale žiadne obete na životoch“, uviedol kuvajtský prístavný úrad vo vyhlásení na sociálnej sieti X.
V rámci pokračujúcej vojny na Blízkom východe, ktorá sa začala 28. februára útokmi Izraela a USA na Irán, Teherán útočí nielen na Izrael, ale aj na americké ciele v štátoch v Perzskom zálive – Kuvajt, Katar, Bahrajn, Spojené arabské emiráty a Saudskú Arábiu. Z týchto krajín hlásia obete aj škody na civilnej infraštruktúre.
Tento týždeň sa cieľom útoku stalo aj medzinárodné letisko v Kuvajte. Dron v stredu zasiahol nádrž s palivom a spôsobil požiar, obete však nehlásili. Letisko je od začiatku vojny na Blízkom východe z veľkej časti uzavreté pre komerčné lety a opakovane naň Irán útočil.