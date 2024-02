Khan chce, aby ICC pojednával aj o environmentálnych zločinoch

Paríž 7. februára (TASR) - Hlavný prokurátor Medzinárodného trestného súdu (ICC) Karim Khan chce, aby ICC začal pojednávať o environmentálnych zločinoch aj bez zmeny jeho zakladajúcich stanov. TASR informuje na základe správy agentúry AFP.



Podľa Khanovho vyjadrenia zo stredy chemické útoky alebo útoky na jadrové elektrárne spadajú do základnej kategórie trestných činov ako sú genocída, zločiny proti ľudskosti, vojnové zločiny alebo zločiny agresie, ktoré je súd oprávnený stíhať.



Rímsky štatút ICC sa zameriava najmä na zločiny proti jednotlivcom, chráneným objektom ako sú kostoly či pamiatky UNESCO, ale počas konfliktov "musíme vidieť obzor, ktorý je rozsiahlejší", povedal Khan.



Na otázku, či by mohlo byť definované ako environmentálny zločin aj bombardovanie na Ukrajine alebo v Pásme Gazy, odpovedal, že konflikty často vedú k boju o zdroje a vyvolávajú nenávisť medzi komunitami. Životné prostredie sa nivočí aj počas konfliktov, keď v snahe o jeho financovanie sa pri ťažbe zlata, dreva, vzácnych kovov a ďalších nerastov používajú zakázané škodlivé látky ako sú ortuť a kyanid. "To vedie k narušeniu, znehodnoteniu a dokonca zničeniu celých ekosystémov," uviedol.



Khan plánuje v decembri vydať všeobecný dokument, v ktorom sa určí právny rámec pre environmentálne zločiny bez toho, aby k súčasným štyrom trestným činom uvedeným v Rímskom štatúte musel byť pridaný ďalší, piaty trestný čin.



Khan svoju iniciatívu nepovažuje za lacný sľub, ale označil ju ako premyslenú politiku, ktorá má nádej na úspech a je krokom vpred.



Bývalá hlavná prokurátorka ICC Fatou Bensoudová v roku 2016 uviedla, že súd sa bude zameriavať aj na ekologické škody, nezákonné využívanie prírodných zdrojov alebo nezákonné vyvlastňovanie pôdy. Jej vyhlásenie však malo iba nepatrný viditeľný vplyv.