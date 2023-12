Hlavný prokurátor ICC Karim Khan navštívil Izrael

Haag 1. decembra (TASR) - Hlavný prokurátor Medzinárodného trestného súdu (ICC) Karim Khan navštívil Izrael na "žiadosť a pozvanie" preživších a rodín obetí útoku militantného hnutia Hamas zo 7. októbra. Oznámil to vo štvrtok ICC, informuje TASR podľa správy agentúry AFP.



"Táto návšteva, aj keď vo svojej podstate nie investigatívna, predstavuje dôležitú príležitosť na vyjadrenie súcitu so všetkými obeťami a na zapojenie sa do dialógu," uviedol ICC vo vyhlásení zverejnenom na sociálnej sieti X.



Khan má navštíviť aj Ramalláh na okupovanom západnom brehu Jordánu, kde sa stretne s vysokopostavenými palestínskymi predstaviteľmi.



Palestínske militantné hnutie Hamas zabilo podľa izraelských úradov pri útoku na Izrael 7. októbra 1200 ľudí, zväčša civilistov. Ďalších približne 240 rukojemníkov militanti uniesli do Pásma Gazy.



V reakcii na útok Izrael prisľúbil, že zničí Hamas, pričom jeho vzdušné útoku a pozemná ofenzíva do Pásma Gazy si už podľa úradov ovládaných Hamasom vyžiadali už vyše 15.000 obetí.



ICC je jediným nezávislým súdom na svete, ktorý bol zriadený, aby vyšetroval a súdne stíhal tie najhoršie zločiny, ako napríklad genocídu, vojnové zločiny či zločiny proti ľudskosti, píše AFP.



V roku 2021 ICC otvoril aj vyšetrovanie voči Izraelu i Hamasu a iným palestínskym skupinám za možné vojnové zločiny na palestínskych územiach. Khan už skôr oznámil, že toto vyšetrovanie bol rozšírené aj na eskaláciu po útoku zo začiatku októbra tohto roka.



Tímy ICC nemajú umožnený vstup do Pásma Gazy a komplikované je aj vyšetrovanie Izraela, ktorý neuznáva jeho jurisdikciu. V polovici novembra na vyšetrovanie prebiehajúcej vojny medzi Izraelom a Hamasom vyzvalo niekoľko krajín, pričom Khan uviedol, že jeho tím zozbieral už "značný objem" dôkazov o závažných incidentoch.