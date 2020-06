Hlavný švédsky hygienik kritizuje WHO za mylné posudzovanie údajov

Štokholm 26. júna (TASR) - Hlavný švédsky hygienik Anders Tegnell označil rozhodnutie Svetovej zdravotníckej organizácie(WHO), ktorá zaradila Švédsko do zoznamu európskych krajín s najvyšším rizikom prepuknutia druhej vlny pandémie, ako úplne nesprávne. V piatok o tom informovala agentúra AP.



"Nanešťastie ide o veľmi mylné posudzovanie údajov, ktoré máme vo Švédsku k dispozícii, povedal Tegnell.



Európska pobočka WHO vo svojej správe zverejnenej vo štvrtok v zmienenom zozname 11 krajín menovala okrem Švédska napríklad aj Arménsko, Albánsko či Ukrajinu.



Podľa WHO ide o krajiny, kde by zrýchlený prenos nákazy mohol spôsobiť kolaps zdravotníckych systémov.



Švédsko síce zaznamenalo prudký nárast prípadov nového koronavírusu, no tamojšie úrady to pripisujú zvýšenému počtu testovaní.



"Môžeme poukázať na všetky ďalšie parametre, ktoré meriame. Ide napríklad o množstvo závažných prípadov, ktoré mimochodom klesajú. Na veľmi nízkej úrovni je však aj počet hospitalizovaných pacientov a klesať dokonca začína aj množstvo úmrtí," doplnil Tegnell.



Na rozdiel od väčšiny krajín západnej Európy zvolilo Švédsko v boji s pandémiou omnoho liberálnejší prístup. Ponechalo napríklad otvorené školy pre deti do 16 rokov, rovnako ako kaviarne, reštaurácie a podniky.



Vláda však vyzýva obyvateľov, aby dodržiavali sociálny odstup a hygienické pokyny, upustili od cestovania a zostali doma, ak sú dôchodcovia alebo majú čo i len mierne príznaky ochorenia.