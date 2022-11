Hlavný vodca Talibanu nariadil úplnú implementáciu islamského práva

Kábul 14. novembra (TASR) - Najvyšší vodca Talibanu mulla Hajbatulláh Áchúndzáda nariadil sudcom v Afganistane, aby plne implementovali aspekty islamského práva šaría, ktoré zahŕňajú verejné popravy, ukameňovanie a bičovanie, ako aj odsekávanie rúk za krádež. S odvolaním sa na hovorcu vládnuceho radikálneho hnutia Zabíhulláha Mudžáhida o tom v pondelok informovala agentúra AFP.



Áchúndzáda to oznámil po stretnutí so skupinou sudcov, dodal v nedeľu neskoro večer Mudžáhid.



Šéf Talibanu, ktorého sa nepodarilo odfotografovať od vlaňajšieho prevzatia moci v krajine, sa zriedkavo objavuje na verejnosti a opúšťa mesta Kandahár, ktoré je rodiskom a duchovným centrom jeho hnutia.



"Starostlivo si preštudujte spisy zlodejov, únoscov a buričov," citoval Mudžahíd najvyššieho vodcu talibov. "Tie spisy, ktoré spĺňajú všetky podmienky (islamského práva) šaría tzv. hadd a kisás, ste povinní implementovať," prikázal sudcom podľa hovorcu Áchúndzáda.



Hadd sa vzťahuje na trestné činy, pri ktorých sú podľa islamského práva nariadené určité druhy trestov, zatiaľ čo v prípade kisás ide o princíp oko za oko, vysvetľuje AFP. Medzi zločiny hadd patrí cudzoložstvo, pitie alkoholu, krádeže, únosy, odpadlíctvo či vzbura.



Taliban začal krátko po tom, ako sa v auguste 2021 opätovne chopil moci, zavádzať tvrdé obmedzenia podobné radikálnym opatreniam z čias svojej predošlej vlády v rokoch 1996–2001. Dievčatám od 7. ročníka zakázal navštevovať školu a takisto nariadil ženám, aby sa na verejnosti úplne zahaľovali s výnimkou očí.



Minulý týždeň Taliban zakázal ženám vstup do parkov, lunaparkov, do telocviční a verejných kúpeľov.