Hlavný vyjednávač EÚ pre brexit Barnier má pozitívny test na COVID-19

Paríž/Brusel 19. marca (TASR) - Hlavný vyjednávač Európskej únie pre budúce partnerstvo s Britániou Michel Barnier vo štvrtok informoval, že bol pozitívne testovaný na koronavírus SARS-CoV-2.



Oznámil to prostredníctvom svojho konta na sociálnej sieti Twitter.



Ubezpečil, že sa fyzicky i psychicky cíti dobre. Dodal, že on i jeho tím sa riadia odporúčaniami odborníkov.



Na záver tweetu 69-ročný Barnier napísal odkaz všetkým, ktorí sú v rovnakej situácii ako on alebo sú izolovaní: "Všetci sa z toho dostaneme!"