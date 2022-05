Hlavný vyjednávač Kyjeva odmietol prímerie aj akékoľvek ústupky Rusku

Kyjev 22. mája (TASR) - Poradca ukrajinského prezidenta Mychajlo Podoľak v sobotu vylúčil dosiahnutie prímeria s Ruskom s tým, že Kyjev neprijme žiadnu dohodu s Moskvou, ktorá by zahŕňala odovzdanie časti územia. TASR správu prevzala od agentúry Reuters.



Podoľak pripustil, že postoj Kyjeva k vojne je čoraz nekompromisnejší a povedal, že akékoľvek ústupky by sa obrátili proti Ukrajine, pretože Rusko by po akomkoľvek prerušení bojov zasiahlo ešte tvrdšie.



"Vojna sa (po akýchkoľvek ústupkoch) neskončí. Len bude na nejaký čas pozastavená," povedal v rozhovore pre Reuters v prísne stráženom prezidentskom úrade v Kyjeve.



Podoľak zároveň odmietol podľa svojich slov "veľmi zvláštne" výzvy Západu na okamžité prímerie, ktoré by zahŕňalo ruské jednotky zostávajúce na území, ktoré obsadili na juhu a východe Ukrajiny.



"(Ruské) sily musia opustiť krajinu a až potom bude možné obnoviť mierový proces," dodal.



Podoľak v utorok uviedol, že mierové rozhovory s Moskvou sú "pozastavené". Hovorca Kremľa deň na to obvinil predstaviteľov v Kyjeve, že nechcú v rozhovoroch o ukončení bojov pokračovať.



V predošlých fázach vojny rokovali predstavitelia oboch strán pravidelne, no bez zásadných výsledkov, pripomína agentúra AFP. Posledné rozhovory sa podľa ruských tlačových agentúr konali 22. apríla.