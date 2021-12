Hlavný vyjednávač Londýna pre brexit podal demisiu, píše britská tlač

Na archívnej snímke britský premiér Boris Johnson. Foto: TASR/AP

Londýn 19. decembra (TASR) - Britský minister David Frost, ktorý viedol rokovania o brexite za vládu premiéra Borisa Johnsona, odstúpil zo svojho postu. Ako dôvod uviedol rozčarovanie z vlády premiéra Borisa Johnsona, najmä v súvislosti so zvyšovaním daní, novými protipandemickými opatreniami a nákladmi na environmentálnu politiku, informoval denník Mail on Sanday.Úrad britského premiéra Frostovu demisiu zatiaľ nekomentoval, dodala agentúra AFP.Denník na svojom konte na sociálnej sieti Twitter konštatoval, že "".Frost už niekoľko týždňov vedie rozhovory o takzvanom protokole Severného Írska, ktorý upravuje obchod medzi britskou pevninou Anglickom, Škótskom a Walesom a Severným Írskom a s Európskou úniou. Londýn chce, aby bola dohoda, ktorú podpísal len minulý rok, zrušená a tvrdí, že nefunguje. Brusel je však proti, pripomenula AFP.Podpredsedníčka hlavnej opozičnej labouristickej strany Angela Raynerová v reakcii na Frostovo rozhodnutie uviedla, že jeho demisia je dôkazom, že vláda je "".Deklarovala, že Boris Johnson sa nehodí na post premiéra. "" napísala na Twitteri.Hovorkyňa liberálnych demokratov pre zahraničné veci Layla Moranová povedala, že Frostova "" dodala.Odchod Davida Frosta je ďalšou ranou pre Borisa Johnsona, oslabeného kritikou a nedávnymi škandálmi spojenými so vzťahmi medzi poslancami a lobistami a s jeho zvládaním zdravotnej krízy, konštatovala AFP. Johnson prevzal osobnú zodpovednosť za volebnú porážku, ktorú v piatok 17. novembra utrpela Konzervatívna strana v jednej zo svojich bášt.