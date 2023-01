Hlavným veliteľom operácií na Ukrajine bude náčelník ruského štábu

Moskva 11. januára (TASR) - Moskva vymenila hlavného veliteľa svojej "špeciálnej vojenskej operácie" na Ukrajine. Ruský minister obrany Sergej Šojgu v stredu touto funkciou poveril náčelníka ruského generálneho štábu Valerija Gerasimova. Nahradí tak Sergeja Surovikina, ktorý post zastával uplynulé tri mesiace a po novom bude Gerasimovovým zástupcom. TASR o tom informuje na základe správ agentúry AFP a denníka The Guardian.



Zástupcami hlavného veliteľa vojsk na Ukrajine budú okrem Surovikina aj ďalší dvaja generáli, a to Oleg Saľukov a Alexej Kim.



Surovikin sa stal hlavným veliteľom vojsk na Ukrajine vlani v októbri, pričom mal za úlohu zvrátiť vývoj situácie na tamojších bojiskách, kde ruskí vojaci čelili sérii porážok, uvádza AFP. Do funkcie bol vymenovaný 8. októbra, v deň, keď Rusko utŕžilo ponižujúcu ranu – výbuchom bol vážne poškodený cestný a železničný Kerčský most, spájajúci Rusko s anektovaným Krymom.



Dva dni po Surovikinovom dosadení do tejto funkcie signalizovala ruská armáda zmenu bojovej stratégie – dronmi a raketami začala útočiť na ukrajinskú infraštruktúru, čím v mnohých tamojších mestách spôsobila výpadky prúdu a dodávok vody.



Len mesiac po Surovikinovom vymenovaní sa však Rusko stiahlo z juhoukrajinského Chersonu, ktorý bol prvým veľkým ukrajinským mestom a zároveň aj jedinou metropolou niektorej z ukrajinských oblastí, ktorú ovládali ruské okupačné sily.