Hnutie ANO chce odvolať šéfku snemovne

Praha 19. novembra (TASR) - České opozičné hnutie ANO chce odvolať Markétu Pekarovú Adamovú z postu predsedníčky Poslaneckej snemovne. Zdôvodňuje to jej správaním, ktoré je podľa neho bezprecedentné a nie je v súlade s rokovacím poriadkom. Predsedníčka dolnej komory českého parlamentu na to reagovala slovami, že opäť sa len bude mrhať čas, počas ktorého by poslanci radšej mohli riešiť skutočné problémy občanov, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.



Šéfka poslaneckého klubu ANO Alena Schillerová v utorok vo vysielaní stanice ČT24 uviedla, že podpisy potrebné na zvolanie schôdze, na ktorej by sa Pekarovú Adamovú pokúsili odvolať, už zozbierala. "Máme zozbierané podpisy, je to niečo cez 80 podpisov, to znamená, že logicky sa na tom podieľa aj klub SPD... Sme rozhodnutí návrh podať aj za cenu, že to neprejde," podotkla.



Podľa šéfky dolnej komory hnutie ANO pokusom o jej odvolanie iba zastiera, že jeho skutočným programom je deštrukcia rokovania snemovne, čím len podkopáva dôveru v parlamentnú demokraciu. "Nie je prekvapivé, že hnutiu ANO, ktoré držalo vo funkcii predsedu snemovne, ktorý navštívil Moskvu a stretol sa s osobami na sankčných zoznamoch, teraz nevyhovuje niekto ako ja, kto reprezentuje pravý opak," napísala v reakcii na sociálnej sieti X. Počas vlády Andreja Babiša bol predsedom Poslaneckej snemovne Radek Vondráček.



Hnutie ANO sa Pekarovú Adamovú pokúsilo odvolať už v minulosti. Aj vtedy argumentovalo slovami, že jej správanie sa vo funkcii bolo v rozpore s rokovacím poriadkom, lebo schôdzu riadila v prospech koalície a nie nadstranícky.



Pekarová Adamová na sieti X v utorok oponovala, že v skutočnosti rokovací poriadok odmietla porušiť, čo po nej svojimi požiadavkami hnutie ANO chcelo. "Pevne verím, že väčšina poslancov a poslankýň sa postaví za dodržiavanie zákona. Mrzí ma však, že zase bude drahocenný čas venovaný mnohým hodinám útočných prejavov opozície, ktorými budú zakrývať vlastné zlyhania namiesto toho, aby sme riešili skutočné problémy občanov," dodala predsedníčka snemovne.











(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)