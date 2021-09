Hnutie ANO vyšetrujú pre podozrenie z nelegálnej kampane v Prahe

Praha 13. septembra (TASR) - Český úrad pre dohľad nad hospodárením politických strán a politických hnutí začal v uplynulých dňoch preverovať vládne hnutie ANO pre podozrenie z vedenia nelegálnej predvolebnej kampane v hlavnom meste Praha. Informoval o tom v pondelok server iROZHLAS.cz, ktorému to potvrdila hovorkyňa tohto úradu Luisa Divišová.



Preverované podozrenie sa týka časopisu Jižní město žije, ktorý ANO vydáva v pražskej mestskej časti Praha 11. Hnutie ANO akékoľvek pochybenie odmieta. Tvrdí pritom, že tento časopis nie je súčasťou jeho kampane.



Zmienený magazín vydávajú zhruba od začiatku roku 2020 komunálni politici z ANO, pričom ako vydavateľ časopisu je podľa databázy ministerstva kultúry zapísané hnutie ANO.



Dosiaľ posledné číslo tohto časopisu vyšlo v júni. Úvodné slovo v ňom mal zástupca starostu Prahy 11 a člen hnutia ANO Ondřej Prokop. Podľa jeho slov pritom časopis hnutiu nijako nepomáha v kampani pred októbrovými parlamentnými voľbami.



"Informujeme čisto o komunálnej politike, píšu do toho naši lokálni zastupitelia v Prahe 11 vrátane mňa a nemá to nič spoločné s kampaňou do (Poslaneckej) snemovne," povedal Prokop pre iROZHLAS.cz. Zároveň dodal, že z dozorného úradu ho dosiaľ nikto nekontaktoval.



Server iROZHLAS.cz ďalej informuje, že dozorný úrad preveruje práve názorové smerovanie časopisu. Člen tohto úradu Jan Outlý, ktorý vzniesol podnet na preverenie magazínu, sa k prípadu konkrétne vyjadrovať nechcel. Iba potvrdil, že podnet podal. Vo všeobecnej rovine však podľa jeho slov platí, že politické strany musia v rámci predvolebnej kampane označiť svoje materiály ako propagačné a musia ich tiež započítať do celkových nákladov kampane.



Hovorca ANO Martin Vodička popiera, že by hnutie čokoľvek porušilo. "Posledné vydanie vyšlo v júni, žiaden z našich kandidátov v ňom nebol prezentovaný a všetky texty sa týkali len komunálnej politiky a života v Prahe 11. Z toho dôvodu sme presvedčení, že o kampaň rozhodne ísť nemôže," povedal pre iROZHLAS.cz.



Ak sa preukáže, že hnutie magazín neklasifikovalo a nevykazovalo ho vo svojom účtovníctve, tak sa začne správne konanie a následne môže byť udelená finančná pokuta. Výška pokút za takéto priestupky sa podľa Outlého pohybuje rádovo v desaťtisícoch českých korún (stovkách až tisícoch eur).