Hnutie ANO založí v Európskom parlamente novú frakciu, avizoval Babiš

Praha 27. júna (TASR) - České opozičné hnutie ANO založí v Európskom parlamente novú frakciu, ktorá by mala byť zameraná proti migrácii a na zmenu Európskej zelenej dohody (tzv. Green Deal). Vo štvrtok to bez ďalších podrobností uviedol na sociálnej sieti Instagram predseda hnutia Andrej Babiš, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.



"V Európskom parlamente založíme novú frakciu proti migrácii a za zmenu Green Dealu. Čoskoro sa dozviete viac," napísal Babiš.



Vo štvrtkovom vysielaní stanice CNN Prima News spresnil, že v programe by mala byť aj suverenita a bezpečnosť. S kým ANO frakciu vytvorí, však povedať nechcel. "Povieme to, myslím si, v pondelok. Uvidíme, koľko europoslancov sa nám podarí presvedčiť," dodal český expremiér.



Minulý týždeň hnutie na tlačovej konferencii oznámilo odchod z liberálnej frakcie Obnovme Európu (RE) aj z Aliancie liberálov a demokratov pre Európu (ALDE). Vysvetlilo to tým, že v politickej skupine RE nemohlo presadzovať svoj volebný program, s ktorým išlo do eurovolieb.



"Chceli sme presadiť náš program. Sme bohatá nevesta, druhí za (Emmanuelom) Macronom. Nepodarilo sa, tak sme odišli," zopakoval Babiš vo štvrtok dôvody odchodu vo vysielaní CNN Prima News.



Liberálna RE mala po voľbách 2019 v europarlamente 108 mandátov, po nedávnych voľbách a odchode siedmich poslancov z ANO má jej frakcia len 74 členov.



Na založenie novej frakcie v Európskom parlamente je potrebných minimálne 23 poslancov, ktorí boli zvolení v siedmich štátoch. Podľa médií by sa ANO mohlo spojiť so stranou Fidesz maďarského premiéra Viktora Orbána, francúzskym Národným združením Mariny Le Penovej či s holandskou Stranou slobody Geerta Wildersa. Podľa českého servera Seznam Zprávy Babiš na spoluprácu oslovil aj stranu Smer-SD slovenského premiéra Roberta Fica.





(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)