Hnutie ANO zvíťazilo a v krajských voľbách získalo takmer 300 mandátov

Praha 22. septembra (TASR) - Hnutie ANO zvíťazilo v desiatich z 13 českých krajov, v ktorých sa v piatok a v sobotu konali krajské voľby. Celkovo tak získalo 292 mandátov. TASR o tom informuje po kompletnom sčítaní hlasov na základe údajov Českého štatistického úradu a spravodajského portálu Novinky.cz.



"Ďakujem! Ďakujem moc všetkým, ktorí nás volili," uviedol na sociálnej sieti X líder hnutia ANO Andrej Babiš. Strane dali voliči v dvoch krajoch taký silný mandát, že v nich môže vďaka väčšine vládnuť sama, konštatuje portál Novinky.cz. Ide o Moravsko-sliezsky a Karlovarský kraj. ANO nezvíťazilo iba v troch krajoch, a to v Juhočeskom, Juhomoravskom a Libereckom.



V Libereckom kraji zvíťazila s malým náskokom pred ANO regionálna strana Starostové pro Liberecký kraj (SLK). Konalo sa tu už aj povolebné vyjednávanie, kde sa víťazné hnutie stretlo so zástupcami všetkých ďalších subjektov, ktoré sa dostali do zastupiteľstva. "Mapujeme ich predstavy a očakávania a uvidíme," uviedol líder SLK Martin Puta.



V Juhomoravskom kraji zvíťazila koalícia SPOLU. V Juhočeskom kraji porazila ANO Občianska demokratická strana (ODS), ktorej predsedom je český premiér Petr Fiala. ODS získala v Juhočeskom kraji vyše 47,5 percenta hlasov a tamojší hajtman Martin Kuba z ODS uviedol, že strana bude v kraji vládnuť sama a nebude zostavovať koalíciu.



Volebná účasť dosiahla 32,9 percenta a je tak nižšia ako v prechádzajúcich voľbách pred štyrmi rokmi, keď k volebným urnám prišlo takmer 38 percent voličov.



ANO pritom vo voľbách získala celkovo výrazne viac hlasov ako ostatné strany. Voliči vo všetkých krajoch jej spolu odovzdali vyše 842.900 hlasov a celkovo bude mať 292 mandátov. Druhá sa umiestnila ODS s vyše 140.500 hlasmi, ktorá získala 106 krajských mandátov.



"Výsledok odráža realitu. Nemôžem ho považovať za úspech ani za neúspech," cituje českého premiéra portál Novinky.cz. Fiala zároveň priznal, že opozičné ANO vo voľbách nepochybne zosilnelo.



Neúspech vo voľbách zaznamenala Česká pirátska strana, ktorej predsedníctvo v reakcii na výsledky ponúklo svoje funkcie. "Predsedníctvo Pirátskej strany reflektuje zlý výsledok v krajských voľbách, a preto sme zvolali celoštátne fórum Pirátskej strany a republikové predsedníctvo dáva k dispozícii svoje funkcie," uviedol predseda strany Ivan Bartoš v Českej televízii.



Voľby do krajských zastupiteľstiev a tretiny Senátu sa konali v Česku v piatok a v sobotu. V krajských voľbách sa hlasovalo všade okrem Prahy a o priazeň voličov sa v nich uchádzalo približne 8000 kandidátov. Senátne voľby sa konali v 27 z celkových 81 obvodov naprieč republikou a kandidovalo v nich 169 ľudí.



Účasť v senátnych voľbách dosiahla v prvom kole približne 30,5 percenta. Viacerým kandidátom sa pritom podarilo postúpiť už z prvého kola volieb.