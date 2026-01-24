< sekcia Zahraničie
Hnutie ANO zvolilo Andreja Babiša za svojho predsedu
Hnutie ANO sa v októbri 2025 vo voľbách do Poslaneckej snemovne Parlamentu ČR vrátilo na pozíciu najsilnejšieho politického subjektu v krajine.
Autor TASR,aktualizované
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Praha 24. januára (TASR) - České vládne hnutie ANO si v sobotu na celoštátnom sneme v Prahe opätovne zvolilo svojho zakladateľa a premiéra Andreja Babiša za predsedu. Babiš bol jediným kandidátom na tento post, informuje TASR podľa správy stanice ČT24.
Za zotrvanie Babiša vo funkcii predsedu ANO hlasovalo 196 z 209 prítomných delegátov. Dvaja členovia hlasovali proti a 11 sa zdržalo hlasovania. Predseda vlády ČR obhájil svoju pozíciu po dvoch rokoch a hnutie vedie nepretržite od jeho založenia.
ANO si bude ďalej voliť aj prvého podpredsedu, ktorým zrejme zostane vicepremiér Karel Havlíček, ako aj zvyšných štyroch podpredsedov.
Český premiér sa v prejave pred hlasovaním venoval viacerým témam. Bilancoval uplynulé roky a volebné úspechy, hovoril o údajnom „systematickom tlaku“ zo strany médií, kritizoval predošlú vládu a zároveň vyhlásil, že vládna koalícia (ANO, SPD, Motoristi sebe) by mala podľa neho predstaviť spoločného kandidáta na prezidentské voľby v roku 2028. Tiež oznámil, že sa vo februári stretne s francúzskym prezidentom Emmanuelom Macronom.
Hnutie ANO sa v októbri 2025 vo voľbách do Poslaneckej snemovne Parlamentu ČR vrátilo na pozíciu najsilnejšieho politického subjektu v krajine. Získalo takmer 35 percent hlasov a vytvorilo koalíciu s SPD a Motoristami sebe. Andrej Babiš sa v decembri vrátil do funkcie premiéra.
Babiš sa so svojím hnutím rozhodol vstúpiť do politiky na jeseň 2011. Po parlamentných voľbách v roku 2013 sa ANO stalo súčasťou vlády Bohuslava Sobotku (vtedy ČSSD), kde Babiš zastával funkciu ministra financií. Vládu opustil v máji 2017, keď sa Sobotka rozhodol pre jeho odvolanie kvôli nejasnostiam okolo jeho podnikania a majetkových pomerov.
Po voľbách v roku 2017 utvorilo ANO najprv samostatne menšinovú vládu, ktorá nezískala dôveru parlamentu. Od júna 2018 vládlo hnutie spolu so sociálnymi demokratmi (ČSSD) za podpory KSČM, pričom Babiš bol premiérom. Po voľbách v roku 2021 skončilo hnutie v opozícii.
Za zotrvanie Babiša vo funkcii predsedu ANO hlasovalo 196 z 209 prítomných delegátov. Dvaja členovia hlasovali proti a 11 sa zdržalo hlasovania. Predseda vlády ČR obhájil svoju pozíciu po dvoch rokoch a hnutie vedie nepretržite od jeho založenia.
ANO si bude ďalej voliť aj prvého podpredsedu, ktorým zrejme zostane vicepremiér Karel Havlíček, ako aj zvyšných štyroch podpredsedov.
Český premiér sa v prejave pred hlasovaním venoval viacerým témam. Bilancoval uplynulé roky a volebné úspechy, hovoril o údajnom „systematickom tlaku“ zo strany médií, kritizoval predošlú vládu a zároveň vyhlásil, že vládna koalícia (ANO, SPD, Motoristi sebe) by mala podľa neho predstaviť spoločného kandidáta na prezidentské voľby v roku 2028. Tiež oznámil, že sa vo februári stretne s francúzskym prezidentom Emmanuelom Macronom.
Hnutie ANO sa v októbri 2025 vo voľbách do Poslaneckej snemovne Parlamentu ČR vrátilo na pozíciu najsilnejšieho politického subjektu v krajine. Získalo takmer 35 percent hlasov a vytvorilo koalíciu s SPD a Motoristami sebe. Andrej Babiš sa v decembri vrátil do funkcie premiéra.
Babiš sa so svojím hnutím rozhodol vstúpiť do politiky na jeseň 2011. Po parlamentných voľbách v roku 2013 sa ANO stalo súčasťou vlády Bohuslava Sobotku (vtedy ČSSD), kde Babiš zastával funkciu ministra financií. Vládu opustil v máji 2017, keď sa Sobotka rozhodol pre jeho odvolanie kvôli nejasnostiam okolo jeho podnikania a majetkových pomerov.
Po voľbách v roku 2017 utvorilo ANO najprv samostatne menšinovú vládu, ktorá nezískala dôveru parlamentu. Od júna 2018 vládlo hnutie spolu so sociálnymi demokratmi (ČSSD) za podpory KSČM, pričom Babiš bol premiérom. Po voľbách v roku 2021 skončilo hnutie v opozícii.