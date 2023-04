Hnutie Fridays for Future kritizuje enviro zoskupenie Last Generation

Berlín 12. apríla (TASR) — Mládežnícke hnutie Piatky za budúcnosť (Fridays for Future) kritizovalo environmentálne zoskupenie Posledná generácia (Last Generation) za jeho činnosť v Nemecku a obvinilo ho zo zasievania rozkolu v spoločnosti. TASR o tom informuje na základe stredajšej správy agentúry DPA.



"Klimatická kríza potrebuje riešenia pre spoločnosť ako celok a môžeme ich nájsť i bojovať za ne len spoločne, nie obracaním ľudí proti sebe v každodennom živote," uviedla hovorkyňa hnutia Fridays for Future v Nemecku Annika Rittmannová.



V rozhovore pre DPA Rittmannová poukázala na blokády ciest, ktoré počas veľkonočných sviatkov uskutočnili v Hamburgu aktivisti Last Generation. Zablokovali aj tunel pod riekou Labe a niektorí sa pokúsili prilepili k vozovke.



Blokády zasiahli aj ľudí, ktorí dochádzajú za prácou, nemôžu si dovoliť žiť v centre Hamburgu, ani použiť verejnú dopravu v dôsledku jej nedostatočného rozvoja, upozornila Rittmannová, podľa ktorej môže niečo podobné nastať aj v hlavnom meste Berlín. Z tohto dôvodu sa hnutie Fridays for Future spolieha na iné formy protestu, dodala.



Demonštrácie hnutia Fridays for Future za ochranu klímy sú inšpirované švédskou aktivistkou Gretou Thunbergovou, ktorá prvýkrát uskutočnila protest v sede pred budovou parlamentu v Štokholme v auguste 2018 v rámci "školského štrajku za klímu".



Aktivisti Last Generation sú v Európe známi prejavmi občianskej neposlušnosti, ako v rámci ktorých blokujú dopravu či sa v múzeách prilepia k umeleckým dielam.



Zoskupenie plánuje koncom apríla sériu cestných blokád v Berlíne. "Od pondelka 24. apríla pokojne zastavíme život v Berlíne blokovaním ciest," uvádza sa na webovej stránke organizácie. Deň predtým je v nemeckej metropole naplánovaná demonštrácia pri Brandenburskej bráne.



Hnutie Last Generation požaduje ako okamžité opatrenia na zabránenie blížiacemu sa "klimatickému kolapsu" obmedzenie rýchlosti na nemeckých diaľniciach na 100 kilometrov za hodinu a mesačné permanentky na autobusy a vlaky za deväť eur.