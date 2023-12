Hnutie Fridays for Future vo Švédsku opäť podporilo Palestínčanov

Štokholm 5. decembra (TASR) - Švédska odnož klimatického hnutia Fridays for Future (Piatky za budúcnosť, FFF), známa predovšetkým vďaka aktivistke Grete Thunbergovej, v utorok opakovane podporila Palestínčanov v Gaze. Informovala o tom agentúra AFP.



Koncom októbra viacero nemeckých politikov vyzvalo nemeckú odnož hnutia, aby prerušila väzby s FFF po propalestínskych výrokoch hnutia aj Thurnbergovej.



"V protiklade s tým, čo mnohí tvrdili, hnutie Fridays for Future sa nestalo 'radikálnym' ani 'politickým'," uviedlo vo vyhlásení zverejnenom v švédskom denníku Aftonbladet i britskom The Guardian.



"Vždy sme boli politickí, pretože sme vždy boli hnutím za spravodlivosť... Obhajovanie klimatickej spravodlivosti v zásade vychádza z toho, že sa staráme o ľudí a ich ľudské práva. To znamená hovoriť, keď ľudia trpia, sú nútení opustiť svoje domovy alebo sú zabíjaní - bez ohľadu na príčinu," pokračovalo hnutie.



"Súdržnosť s Palestínčanmi a všetkými dotknutými civilistami pre nás nikdy nebola otázkou," dodalo.



Medzinárodné zoskupenie Fridays for Future otvorene kritizovalo "genocídu v Gaze" i "západnú podporu a dezinformačnú mašinériu", pripomína AFP.



Luisa Neubauerová, ktorá stojí na čele nemeckej odnože hnutia, nedávno pre týždenník Die Zeit uviedla, že postoj Thunbergovej voči konfliktu medzi Izraelom a Hamasom je jednostranný.



Švédska odnož FFF v utorok napísala, že "ohavné vraždy izraelských civilistov Hamasom nemôžu žiadnym spôsobom legitimizovať pokračujúce vojnové zločiny Izraela".



"Genocída nie je sebaobrana, ani to nie je v žiadnom prípade primeraná reakcia," uvádza sa v správe.



Hnutie tiež odsúdilo "prudký nárast antisemitských a islamofóbnych vyhlásení, akcií a zločinov z nenávisti vo Švédsku i vo svete". Zdôraznilo potrebu "rozlišovať medzi Hamasom, moslimami a Palestínčanmi a medzi štátom Izrael, Židmi a Izraelčanmi", cituje AFP.