Hnutie GenZ 212 pozastavuje protesty, chce ich pripraviť akčnejšie
Autor TASR
Rabat 11. októbra (TASR) - Marocké mládežnícke hnutie GenZ 212 v sobotu oznámilo, že po dvoch týždňoch demonštrácií dočasne prerušuje svoje protesty, ktorých hlavnou požiadavkou sú reformy v oblasti zdravotníctva a školstva, informovala agentúra AFP.
Podľa vyhlásenia hnutia je táto prestávka „strategickým krokom na posilnenie organizácie a koordinácie, aby bola ďalšia fáza aktivít účinnejšia a vplyvnejšia“.
GenZ 212 zároveň zdôraznilo, že jeho požiadavky zostávajú nezmenené – žiada vyvodiť „zodpovednosť proti skorumpovaným“ a prinútiť vládu zlepšiť sociálne a ekonomické podmienky v krajine.
Skupina oznámila, že novú výzvu na mobilizáciu zverejní ešte v sobotu, pričom ďalší protest bude „zameraný na vládu a všetkých, ktorí bránia napĺňaniu túžob marockého ľudu“.
Hnutie GenZ 212, založené koncom septembra, si rýchlo získalo veľkú podporu aj v online priestore – na platforme Discord má už viac ako 200.000 členov. Jeho zhromaždenia, ktoré sa konali takmer každý večer a noc po celej krajine, prilákali od niekoľkých desiatok až po niekoľko stoviek účastníkov.
Tieto protesty vypukli po tom, čo v nemocnici v juhomarockom meste Agadir zomrelo počas cisárskych rezov osem tehotných žien, čo vyvolalo vlnu hnevu ľudí a kritiku stavu verejného zdravotníctva.
Panovník vo svojom prejave v piatok vyzval vládu, aby urýchlila rozvoj v oblasti vzdelávania a zdravotníctva. Protesty však priamo nespomenul. Zdôraznil, že Maroko „stabilne kráča cestou k väčšej sociálnej a územnej spravodlivosti“. Vyzval vládu, aby najchudobnejším regiónom venovala osobitnú pozornosť.
