Hnutie Hamas v Gaze aj naďalej povedie Jahjá Sinwár

Na archívnej snímke príslušníci bezpečnostných síl palestínskeho hnutia Hamas na juhu pásma Gazy 21. apríla 2016. Foto: TASR/AP

Gaza 10. marca (TASR) - Palestínske militantné hnutie Hamas v stredu rozhodlo o tom, že jeho politické krídlo naďalej povedie doterajší vodca Jahjá Sinwár. Informovala o tom agentúra AFP.Bývalý veliteľ vojenského krídla Hamasu Sinwár je už od roku 2017 fakticky hlavným lídrom pásma Gazy. Túto palestínsku enklávu Hamas kontroluje od roku 2007.V minulosti strávil Sinwár viac ako 20 rokov v izraelskom väzení a bol prepustený v rámci výmeny väzňov pred desiatimi rokmi. Pri stredajšom hlasovaní porazil štyroch vyzývateľov.K znovuzvoleniu Sinwárovi ihneď zablahoželal aj hlavný vodca Hamasu Ismáíl Haníja, ktorý však nepôsobí priamo v Gaze, ale v Katare. Práve katarská vláda patrí k hlavným poskytovateľom finančnej pomoci pre pásmo Gazy.Mnohé západné krajiny považujú Hamas za teroristickú organizáciu.Na palestínskych územiach sa 22. mája uskutočnia parlamentné voľby, 31. júla si budú voliť Palestínčania prezidenta a 31. augusta sa budú konať voľby do Palestínskej národnej rady, ktorá je orgánom Organizácie za oslobodenie Palestíny (OOP).Konkurenčné hnutia Fatah a Hamas po voľbách v roku 2006 vytvorili koaličnú vládu, ktorá sa však krátko na to rozpadla.Následne došlo medzi oboma hnutiami k ozbrojenej roztržke, ktorá spôsobila faktické rozdelenie palestínskych území. Hamas ovláda pásmo Gazy, zatiaľ čo hnutie Fatah kontroluje Predjordánsko.Hamas a Fatah sa teraz dohodli na uskutočnení nových prezidentských a parlamentných volieb a zaviazali sa, že budú rešpektovať ich výsledky, čo by mohlo prispieť k prekonaniu dlhoročnej roztržky v palestínskej politike.