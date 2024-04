Hnutie Hizballáh ocenilo útok Iránu na Izrael

Londýn/Teherán 14. apríla (TASR) - Iránom podporované šiitské hnutie Hizballáh v nedeľu schvaľuje a oceňuje masívny útok Teheránu na Izrael, ku ktorému došlo v noci na nedeľu.



Ako informovala britská spravodajská televízia Sky News, útok na Izrael označil Hizballáh za "odvážne" rozhodnutie a dodal, že Irán uplatnil svoje zákonné práva napriek "hrozbám, zastrašovaniu a tlaku".



Hizballáh sídliaci v Libanone sa od začiatku vojny Izraela proti palestínskemu radikálnemu hnutiu Hamas púšťa do cezhraničných prestreliek s izraelskými jednotkami v libanonsko-izraelskom pohraničí, pripomenula Sky News.



Dodala, že v oblasti Blízkeho východu Irán v rôznej miere podporuje, financuje a školí niekoľko svojich spojeneckých militantných formácií - okrem Hamasu v palestínskom Pásme Gazy sú to aj húsíjskí povstalci v Jemene, Hizballáh v Libanone a mnoho ďalších frakcií so sídlom v Sýrii a Iraku.



Ako v nedeľu informoval denník The Times of Israel, samotní obyvatelia Iránu reagovali na bezprecedentný útok svojej krajiny na Izrael zmesou hrdosti a obáv z vojny.



"Je normálne mať v tejto situácii obavy, či už zo sociálneho alebo ekonomického hľadiska," uviedol 47-ročný zamestnanec iránskeho súdnictva, ktorý sa identifikoval ako Džafarí.



V rozhovore pre agentúru AFP súčasne dodal, že ho "napĺňa hrdosťou", že Irán bol schopný takejto odvety za nedávny útok na iránsky konzulát v Damasku, z ktorého je obviňovaný Izrael.



S názorom Džafarího nesúhlasila 46-ročná učiteľka súkromnej školy v Teheráne, ktorá v rozhovore pre AFP vyjadrila nádej, že konflikt nebude pokračovať, pretože by mohol viesť k ničivej vojne pre Izrael aj Irán. Pripomenula, že v Iráne sú ešte stále ruiny budov, ktoré boli poškodené počas iránsko-irackej vojny v rokoch 1980-88.



Izrael tvrdí, že zneškodnil 99 percent všetkých dronov a rakiet vypustených Iránom v noci na nedeľu. Stalo sa tak za pomoci USA, Spojeného kráľovstva, Jordánska, Francúzska a ďalších spojeneckých krajín.