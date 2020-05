Hnutie Hizballáh tvrdí, že zákaz činnosti v Nemecku očakávalo

Bejrút 4. mája (TASR) - Libanonské militantné hnutie Hizballáh očakávalo rozhodnutie Nemecka, ktoré mu minulý týždeň zakázalo pôsobiť na svojom území. Povedal to v pondelok vodca Hizballáhu Hasan Nasralláh, ktorého citovala agentúra DPA.



"Rozhodnutie Nemecka sa očakávalo a počítame s tým, že ho budú nasledovať aj ďalšie európske krajiny," povedal Nasralláh.



Podľa Nasralláha však Nemecko nepredložilo žiadne dôkazy o tvrdeniach o teroristickej činnosti hnutia. To podľa jeho slov potvrdzuje, že toto rozhodnutie, ktoré Nemecko oznámilo 30. apríla, bolo politické a jeho cieľom je vyhovieť Izraelu a USA.



Vyjadrenia hnutia o tom, že v Nemecku nie je aktívne, sú podľa Nasralláha "na 100 percent čestné". Nasralláh zároveň slovne odsúdil razie nemeckej polície v mešitách a organizáciách, ktoré sú v Nemecku s Hizballáhom spojené.



Agentúra AFP pripomína, že USA a Izrael Hizballáh za teroristickú organizáciu vyhlásili už dávnejšie a naliehali aj na svojich spojencov, aby urobili to isté.



Hizballáh (Alláhova strana) je libanonská šiitská politická a vojenská organizácia. Vznikla v roku 1982 zjednotením niekoľkých šiitských skupín v reakcii na izraelskú inváziu do Libanonu. V arabskom a moslimskom svete je považovaná za legitímnu politickú stranu, avšak Izrael a viaceré štáty západného sveta ju považujú za teroristickú organizáciu.