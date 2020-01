Hnutie Hlas považuje hlasovanie o zmenách v ústave za manipulatívne

Moskva 20. januára (TASR) - Celoštátne hlasovanie o zmenách a dodatkoch v ústave Ruskej federácie by sa mohlo konať 12. apríla. Podľa rozhlasovej stanice Echo Moskvy to v pondelok uviedli tri zdroje z prezidentskej kancelárie.



Ústavné zmeny, ktoré vo svojom výročnom prejave ohlásil prezident Vladimir Putin, sa týkajú prerozdelenia právomocí medzi Štátnu dumu, Radu federácie a prezidenta. Zmenia sa aj úlohy a postavenie Štátnej rady a zmeny v ústave ovplyvnia aj funkčné obdobie hlavy štátu.



Putin už vo svojom prejave avizoval, že návrhy zmien budú ako balík predmetom hlasovania občanov.



Hnutie na ochranu práv voličov v Rusku - Hlas - nesúhlasí s navrhovaným formátom hlasovania. Občania sa podľa tohto hnutia nebudú môcť vyjadriť k jednotlivým návrhom zmien, ale budú ich musieť schváliť alebo odmietnuť ako celok.



Člen rady hnutia Hlas Vitalij Averin informoval, že navrhované celoštátne hlasovanie sa "javí ako manipulatívne a propagandistické".



Požiadavka na zmenu mocenských pomerov v Rusku bude aj hlavnou témou pochodu, ktorý ruská opozícia zvoláva na 29. februára do Moskvy. Pre Echo Moskvy to uviedol jeden z jeho organizátorov, opozičný politik Iľja Jašin, ktorý spresnil, že sa očakáva účasť viac ako 50.000 ľudí. Opozícia požiada radnicu o povolenie akcie, ktorá sa uskutoční v deň výročia vraždy opozičného politika Borisa Nemcova.



Na návrhoch zmien a dodatkoch do ústavy momentálne pracuje osobitná komisia, ktorá ich potom predloží na posúdenie obom komorám ruského parlamentu.



Samotnému hlasovaniu o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch v ústave bude predchádzať kampaň na internete a v televízii.



Očakáva sa, že svoje právo hlasovať využije najmenej 50 percent voličov, i keď podľa zdroja Echa Moskvy "nízka účasť nebude mať vplyv na legitimitu" hlasovania. "Nejde (totiž) o referendum so záväznými právnymi dôsledkami," dodal zdroj.



Okrem 12. apríla sa ako ďalší možný termín sa ešte uvádza 26. apríl. Vypísanie hlasovania na 19. apríla je nepravdepodobné, keďže v tom čase sa v pravoslávnej cirkvi slávi Veľká noc, dodalo Echo Moskvy.