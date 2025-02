Hnutie M23 začalo novú ofenzívu, obsadili pri nej ďalšie mesto

Goma/Bukavu 5.feburára (TASR) - Povstalci zo skupiny Hnutia 23. marca (M23) podporovaní Rwandou v stredu napriek jednostranne vyhlásenému prímeriu začali novú ofenzívu, pri ktorej obsadili banské mesto Nyabibwe, ležiace približne 100 kilometrov severne od provinčného hlavného mesta Bukavu na východe Konžskej demokratickej republiky (KDR). Informuje o tom TASR podľa správ agentúr AP a AFP.



Skupina M23 v pondelok jednostranne vyhlásila prímerie, pričom sa odvolala na humanitárne dôvody. Sľúbila umožniť bezpečný prechod pomoci a tiež vysídleným ľuďom. Napriek tomu OSN zaznamenala pokračujúce boje na východe KDR. Konžská vláda správy o prímerí označila za nepravdivé.



Obsadené mesto Nyabibwe je na polceste medzi Bukavu a Gomou, ktorú rebeli obsadili minulý týždeň. Pri oznámení prímeria skupina M23 vylúčila ďalšiu územnú expanziu, a to napriek vyjadreniam, že plánuje pochod až k hlavnému mestu Kinshasa vzdialenému od Gomy viac ako 2000 kilometrov.



Už minulý týždeň po získaní kontroly nad Gomou bol hlásený postup skupiny smerom k mestu Bukavu. Východ KDR, kde sa obe mestá nachádzajú, je bohatý na nerastné suroviny, na ktorých rebeli zarábajú.



Podľa zdrojov agentúry AP sú povstalci podporovaní približne 4000 vojakmi z Rwandy. M23 je najsilnejšou z viac ako stovky ozbrojených skupín na východe KDR.



Rwandský prezident Paul Kagame v pondelok uviedol, že nevie, či sú jeho vojaci nasadení v KDR. Povedal však, že jeho krajina robí len to, čo je potrebné k zaisteniu jej bezpečnosti.



Susedná Uganda má od roku 2021 v oblasti tiež nasadených svojich vojakov, v súčasnosti od troch do štyroch tisíc. V utorok oznámila, že tam vyšle ďalšiu tisícku vojakov.



Bruno Lemarquis, koordinátor humanitárnej pomoci pre KDR, vyzval M23 na otvorenie letiska v Gome s cieľom evakuácie zranených a zabezpečenia dodávok humanitárnej pomoci.