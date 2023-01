Hnutie Piatky za budúcnosť vyzýva 3. marca na klimatický štrajk

Berlín 18. januára (TASR) — Hnutie Piatky za budúcnosť (Fridays for Future) zvolalo po protestoch proti demolácii nemeckej obce Lützerath a rozšíreniu tamojšej hnedouhoľnej bane na ďalší globálny klimatický štrajk, ktorý by sa mal konať 3. marca. S odvolaním sa na hovorkyňu Fridays for Future Pauline Brüngerovú o tom informuje agentúra DPA.



"Fosílne palivá deštruujú," povedala Brüngerová. "Lützerath je jedným z príkladov, ale zoznam zlyhaní vlády v oblasti klímy je dlhý," kritizovala. Vyzvala na "radikálne zmeny vo všetkých sektoroch", napríklad v oblasti dopravy, a dôrazné presadzovanie parížskej klimatickej dohody. Hnutie žiada takú politiku, ktorá je primeraná súčasnému stavu klimatickej krízy.



Dosiaľ posledná globálna akcia, ktorú hnutie Piatky za budúcnosť zorganizovalo, sa konala vlani 23. septembra vo viacerých krajinách. V Nemecku sa na týchto protestoch zúčastnili tisíce ľudí, 12.000 osôb demonštrovalo vo Viedni.



Medzi požiadavky hnutia, ktoré vzniklo v roku 2018, patrí okrem iného radikálne rozšírenie používania obnoviteľných zdrojov energie, odpustenie dlhu chudobným krajinám a univerzálny a stály prístup k dostupnej energii.



Aktivisti obsadili Lützerath s cieľom zabrániť rozšíreniu hnedouhoľnej bane Garzweiler. Baňu majú podľa dohody medzi vládou spolkovej krajiny Severné Porýnie-Vestfálsko a energetickou spoločnosťou RWE zatvoriť do roku 2030.



RWE však obhajuje plány na ťažbu uhlia pod Lützerathom s odôvodnením, že sa tak zaistí energetická bezpečnosť Nemecka po obmedzení dodávok zemného plynu z Ruska.



Environmentálne skupiny však upozorňujú, že spaľovaním uhlia z bane sa uvoľní obrovské množstvo skleníkových plynov a Nemecko nesplní záväzky vyplývajúce z parížskej klimatickej dohody z roku 2015.