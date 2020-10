Angela Merkelová nebola bojovníčkou za americký imperializmus

Bratislava 21. októbra (TASR) – Začiatkom októbra zdieľali stovky slovenských používateľov Facebooku snímku vodičského preukazu Angely Merkelovej z roku 1980, ktorá obsahovala nápis, podľa ktorého mala byť budúca nemecká kancelárka tajnou bojovníčkou za americký imperializmus. Obrázok bol však upravený a nápis naň doplnený, čo dokazuje pôvodná snímka preukazu. TASR na dezinformácie upozorňuje v spolupráci s tlačovou agentúrou AFP.



Na facebookovej stránke Dole králičou norou sk 17/17+ bol 6. októbra 2020 uverejnený zmanipulovaný, resp. upravený obrázok vodičského preukazu mladej Angely Merkelovej, podľa ktorého mala spolková kancelárka v 80. rokoch minulého storočia v bývalej Nemeckej demokratickej republike v utajení bojovať za americké záujmy.



Popis príspevku znel: „Preukaz 26-ročnej Merkelovej – žiaden Fake. Dole pod podpisom napísané: Podzemný bojovník za americký imperializmus".



Na obrázku bol formát vodičského preukazu používaný v NDR medzi rokmi 1968 až 1982. Fotografiu mladej Angely Merkelovej dopĺňali jej osobné údaje a dátum a miesto vydania preukazu: Berlín, 29. august 1980. Medzi údajom o mieste vydania a podpisom obsahuje obrázok aj nápis v nemčine: „Vermerk: Untergrundskämpferin für US-Imperialismus“. Ten sa dá do slovenčiny preložiť ako „Poznámka: Utajená bojovníčka za americký imperializmus".



V auguste 1980 mala budúca kancelárka naozaj 26 rokov. Podľa životopisu sa v roku 1977 s manželom presťahovala do východného Berlína, kde začala pracovať ako vedecká pracovníčka na Centrálnom inštitúte pre fyzikálnu chémiu Akadémie vied. Tu pôsobila do roku 1990.



Pôvodný obrázok vodičského preukazu pochádza zo stránky Wikimedia, kde je naozaj označený ako Vodičský preukaz Angely Merkelovej, súčasnej kancelárky Spolkovej republiky Nemecko. Snímka preukazu sa v júli 2016 objavila aj v nemeckom motoristickom týždenníku Autobild.



Pri pohľade na originál preukazu je vidno, že na pôvodnom obrázku zmieňovaná poznámka o americkom imperializme chýba. Navyše, doplnená poznámka obsahuje v nemčine aj gramatickú chybu. Správny tvar nemeckého slova označujúci bojovníčku v utajení by mal byť „Un­ter­grund­kämp­fe­rin, tj. bez spoluhlásky "s".



Rakúsky fact-checkingový portál Mimikama ponúka vo svojom príspevku tejto dezinformácie aj typografickú analýzu písma použitého na preukaze.



Snímka vodičského preukazu Angely Merkelovej uverejnená v zavádzajúcom facebookovom príspevku bola počítačovo upravená tak, aby obsahovala nepravdivé tvrdenie.