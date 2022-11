TASR a AFP upozorňujú na hoax

Bratislava 24. novembra (TASR) — Od konca októbra 2022 zdieľali používatelia Facebooku video, ktoré vyzeralo ako autentická reportáž televízie Euronews. Video však nepravdivo informovalo o plánoch nemeckého aukčného domu zorganizovať dražbu ruského umenia a predmetov historickej hodnoty. Po aukcii mali byť podľa falošného videa ruské diela zničené a finančné prostriedky venované ukrajinskej armáde. Euronews aj aukčný dom pre AFP uviedli, že video, v ktorom sú použité staršie zábery z iných aukcií ruského umenia, je podvrh. TASR na dezinformácie upozorňuje v spolupráci s tlačovou agentúrou AFP.



Vo videu sa uvádza, že aukciu údajne plánoval zorganizovať aukčný dom Bolland & Marotz. Na webovej stránke aukčného domu z Brém bolo už 28. októbra 2022 uverejnené stanovisko v angličtine, nemčine a ruštine, ktoré vyvracia tvrdenia z videa. "Toto video je podvrh, falzifikát. Aukcia opísaná vo videu sa neuskutoční."



Christina Schulze z Bolland & Marotz pre AFP uviedol, že okrem niekoľkých ruských ikon, ktoré pred niekoľkými rokmi dražili v rámci každoročnej aukcie výtvarného umenia a starožitností, nemal aukčný dom špeciálne dražby venované len ruskému umeniu a ani ich neplánuje.



Aj televízia Euronews vo vyhlásení zverejnenom na Twitteri poprela, že by mala s nahrávkou čokoľvek spoločné. "Video nevyrobila ani nezverejnila stanica Euronews a žiadna takáto aukcia sa ani nemá uskutočniť."



Aj bez stanovísk aukčného domu či televízie je z videa podľa AFP badateľné, že nepochádza zo spoľahlivého zdroja. Video sa začína záberom mesta z vtáčej perspektívy, ktorým sú podľa titulkov nemecké Brémy. Spätné vyhľadávanie obrázkov z prvých záberov videa však ukázalo, že na videu je nemecké mesto Münster.



Aby AFP zistila viac o pôvode záberov použitých vo falošnom videu, zamerala sa na obraz, ktorý je vidieť na konci prvej minúty videa. Pomocou reverzného vyhľadávania obrázkov sa potvrdilo, že ide o dielo ruského neoklasicistického umelca Alexandra Jakovleva s názvom "Nahé postavy sa kúpu".



Pomocou ďalšieho vyhľadávania kľúčových slov sa zistilo, že obraz bol v máji 2012 zaradený do aukcie ruského umenia v Moskve. Reportáž z moskovskej aukcie od spravodajskej agentúry Associated Press sa dá nájsť na YouTube.



Vo falošnom video sú použité aj zábery z videa uverejneného na YouTube kanáli s názvom Sotheby's Russian Art Week in London, 7 & 9 June 2010.