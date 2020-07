HOAX: Brazílsky poslanec sa nehneval preto, že koronavírus je podvrh

Bratislava 13. júla (TASR) – V popise videa šíriaceho sa na sociálnych sieťach sa tvrdilo, že brazílsky poslanec preveroval stav epidémie v nemocnici, v ktorej malo byť hospitalizovaných 5000 pacientov s koronavírusom, ale zistil, že nemocnica je prázdna.



Nie je to pravda, video zachytáva politika, ktorý sa hnevá, že dokončenie novej nemocnice zameranej na COVID-19 mešká. TASR upozorňuje na dezinformácie v spolupráci s tlačovou agentúrou AFP.



Video, ktoré uverejnila slovenská stránka Chemtrails Slovensko 4. júla 2020, sa šírilo sociálnymi sieťami vo viacerých krajinách a jazykoch. Slovenská verzia videa mala viac ako 224 000 zhliadnutí a video zdieľalo viac ako 3700 facebookových užívateľov.



Vo videu s dĺžkou 2 minúty a 19 sekúnd vystupuje skupina najmenej štyroch mužov v čiernych tričkách, ktorým sa podarí vstúpiť do areálu nedostavanej nemocnice, následne však zistia, že je prázdna. Video zachytáva tiež slovnú potýčku a hnev muža, ktorého popis videa označuje za brazílskeho poslanca.



Popis videa na Chemtrails Slovensko začína slovami (pôvodné znenie) „Škandál ťažkého kalibru v rámci Corony v Brazílii" a vytvára dojem, že celá pandémia koronavírusu je podvrh, keďže nemocnica, v ktorej malo byť hospitalizovaných 5000 prípadov, je v skutočnosti prázdna.



Video však zachytáva nemocnicu, ktorá v čase jeho nakrúcania nebola ešte dokončená. Nie je pravdou ani to, že poslanec preveroval stav epidémie, a ani to, že dôvodom jeho hnevu bola neprítomnosť pacientov s ochorením COVID-19.



Politik vo videu je Filippe Poubel, poslanec štátneho parlamentu v Riu de Janeiro. Na stavenisko nemocnice vstúpil, pretože chcel zistiť, prečo nemocnica ešte nebola otvorená a z akého dôvodu mešká jej dostavba.



Pri spätnom vyhľadávaní fact-checkingový tím agentúry AFP našiel 54-minútovú verziu videa uverejnenú na Poubelovom kanáli 28. mája 2020. Názov videa v portugalčine sa dá čiastočne preložiť ako. „Poslanec Poubel pri obhliadke poľnej nemocnice."



Vo videu možno vidieť názov nemocnice Hospital De Campanha Sao Gonçalo napísaný na bráne staveniska. Pomocou online vyhľadávania AFP našla niekoľko článkov v portugalčine na portáli brazílskej televízie R7 o meškaní dostavby a nedodržaných termínoch, keďže nemocnica mala byť pôvodne otvorená už v apríli.



Poslanec Poubel začína svoje video slovami „Práve prichádzam do nemocnice Sao Gonçalo, ktorá sa mala otvárať dnes, no nie je to tak. Preto dnes vykonáme inšpekciu." Vo videu upozorňuje na to, že v nemocnici nie ešte nič pripravené.



Nemocnica Sao Gonçalo je jednou zo siedmich poľných nemocníc, ktoré sa vláda v Riu de Janeiro rozhodla postaviť v snahe zvládnuť pandemickú situáciu v regióne, v ktorom nie je dostatok lôžok vo verejných nemocniciach. Podľa článku z brazílskej tlačovej agentúry Agencia Brasil bola nemocnica otvorená až 18. júna 2020 a namiesto plánovaných 200 lôžok bolo pri otvorení k dispozícii len 40.



Slúžiť má na prijímanie pacientov s COVID-19 presunutých z iných nemocníc a zariadení verejného zdravotníctva. Články či relevantné údaje o 5000 infikovaných a 200 mŕtvych v tejto nemocnici agentúra AFP nenašla.