TASR a AFP upozorňujú na hoax

Bratislava 28. mája (TASR) - Tisíce ľudí zdieľali v máji 2021 príspevok, podľa ktorého Čína znížila hranicu dôchodkového veku na 55 rokov pre mužov a 50 rokov pre ženy. Takáto informácia je nepravdivá, Čína nič podobné neplánovala, naopak, pre demografickú situáciu sa v Číne už dlhšie hovorí o potrebe zvyšovania veku odchodu do dôchodku. TASR na dezinformácie upozorňuje v spolupráci s tlačovou agentúrou AFP.



AFP pri vyhľadávaní pomocou kľúčových slov v časovom ohraničení od roku 2018 nenašla žiadny dôkaz v oficiálnych vládnych dokumentoch či v relevantných médiách o plánoch Pekingu znížiť dôchodkový vek. Naopak, agentúra narazila na viacero správ, podľa ktorých Čína plánuje vek odchodu do dôchodku v najbližších rokoch zvýšiť.



V súčasnosti v Číne platí systém, podľa ktorého muži odchádzajú do dôchodku v 60 rokoch. Pri ženách pracujúcich v administratíve je vek odchodu do dôchodku 55 rokov, pri manuálne pracujúcich ženách je to 50 rokov. Jou Ťün, zástupca čínskeho ministra pre ľudské zdroje a sociálne zabezpečenie, vo februári 2021 povedal: "Počet seniorov prekročí počas trvania 14. päťročného plánu 300 miliónov, čo zásadným spôsobom ovplyvní sociálny rozvoj." Dodal, že koncom 40. rokov 20. storočia, keď bol súčasný vek odchodu do dôchodku uzákonený, bola stredná dĺžka života okolo 40 rokov. Do roku 2019 však stúpla takmer na dvojnásobok.



Štrnásty päťročný plán (päťročnica) na roky 2021 - 2025, ktorý sformuloval a schválil v októbri 2020 Ústredný výbor Komunistickej strany Číny, explicitne uvádza, že čínska vláda plánuje zvýšiť vek odchodu dôchodku. "Budeme implementovať národnú stratégiu riešenia starnutia populácie. Zákonný vek odchodu do dôchodku sa bude postupne zvyšovať," píše sa podľa AFP v pláne k štrnástej päťročnici.



Richard Turcsányi, slovenský odborník na Čínu a programový riaditeľ Stredoeurópskeho inštitútu ázijských štúdií (CEIAS), upozornil, že demografická situácia v Číne je otázka, ktorá sa vo svete veľmi málo diskutuje, no v nasledujúcich rokoch a desaťročiach bude veľmi dôležitá a výrazne ovplyvní čínsku ekonomiku alebo aj zahraničnú politiku. "Je až smiešne, že v hoaxe sa spomína, že sa vek dôchodku znižuje (toto som po pravde nikdy nezaregistroval), v skutočnosti sa diskutuje presný opak. Z dôvodu extrémne nízkej pôrodnosti a super rýchleho starnutia populácie sa všeobecne očakáva, že čoskoro sa tento vek bude zvyšovať, inak to jednoducho nebude udržateľné," uviedol Turcsányi pre AFP.