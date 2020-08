Citát V. Putina o tom, že liberáli sú horší ako nacisti, je vymyslený

Bratislava 21. augusta (TASR) - Na slovenskom facebooku sa šíril príspevok, podľa ktorého mal ruský prezident Vladimir Putin v júli, počas prejavu na moskovskej vojenskej akadémii, prirovnávať liberálov a liberálnu demokraciu k nacistickej ideológii. Neexistujú však žiadne dôkazy o tom, že by Putin niečo také povedal, a žiadnu vojenskú akadémiu v júli tohto roku ani nenavštívil. TASR upozorňuje na dezinformácie v spolupráci s tlačovou agentúrou AFP.



Facebookový profil s názvom Nezávislé spravodajstvo uverejnil 19. júla 2020 príspevok, ktorý zdieľalo viac ako 3700 používateľov Facebooku. Príspevok obsahoval údajný citát ruského prezidenta Putina: "Pokiaľ budem prezidentom, nikdy nedovolím, aby Rusko zasiahol mor liberalizmu. Liberál je horší ako nacista, nacizmus aj liberálna demokracia majú za cieľ to isté, zotročiť národy."



V príspevku sa ďalej tvrdilo, že Putin tieto slová predniesol 18. júla na Moskovskej vojenskej akadémii.



Nie je to pravda. Novinári z moskovskej pobočky AFP nenašli v nijakom relevantnom ruskom alebo zahraničnom médiu zmienku o tom, že by ruský prezident 18. júla navštívil moskovskú akadémiu, keď mal podľa príspevku povedať tieto slová.



Oficiálna stránka Kremľa taktiež neuvádza nič podobné v prezidentovom termínovom kalendári. Na nej sú zverejnené výstupy zo všetkých Putinových stretnutí s predstaviteľmi štátnych inštitúcií, podnikov, jeho telefonáty s lídrami iných štátov alebo iné vystúpenia.



Ani v predchádzajúcich či nasledujúcich dňoch Putin nebol na návštevách škôl; v piatok 17. júla mal videokonferenciu s členmi Bezpečnostnej rady, v nedeľu 19. júla listom gratuloval baníkom a metalurgom a v pondelok 20. júla bol na pracovnej návšteve Krymu.



Agentúra AFP hľadala informácie o Putinovej návšteve vojenskej akadémie aj na stránkach jednotlivých vojenských škôl v Moskve. V Moskve sa nachádzajú dve vojenské akadémie — Vojenská akadémia generálneho štábu ozbrojených síl Ruska a Vojenská akadémia strategických raketových síl. V hlavnom meste Ruskej federácie sa nachádza aj jedna vojenská univerzita — Vojenská univerzita Ministerstva obrany Ruskej federácie, a ďalšie štyri vojenské vysoké školy či inštitúcie vyššieho vzdelávania. Na webe žiadnej z nich sa nenašli zmienky o júlovej návšteve prezidenta.



Putin koncom júna tradične usporadúva recepciu pre absolventov vojenských škôl, na ktorej má aj slávnostný príhovor. Bolo tomu tak v rokoch 2018 i 2019. Pre opatrenia súvisiace s pandémiou COVIDu-19 však tento rok prezident predniesol svoj príhovor prostredníctvom videa ešte v máji. Jeho krátky príhovor neobsahoval žiadne zmienky o liberalizme či liberálnej demokracii.



Podľa zistení AFP neexistuje ani dôkaz o tom, že by Putin niekedy verejne vyhlásil, že "liberálna demokracia a nacizmus majú rovnaké ciele" alebo že "liberál je horší ako nacista".



Ruský prezident kritizoval liberalizmus a liberálnu demokraciu v rozhovore pre Financial Times v júni 2019. V rozhovore však povedal: "Liberálne myšlienky zastarali. Dostali sa do konfliktu so záujmami veľkej väčšiny obyvateľstva".



AFP už vyvrátila aj iné nepravdivé výroky o Putinových výrokoch z profilu Nezávislé spravodajstvo, ktorý pravidelne zdieľa protieurópsky a protizápadne zamerané tvrdenia.