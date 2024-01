TASR a AFP upozorňujú na hoax

Berlín/Bratislava 4. januára (TASR) — Začiatkom decembra 2023 používatelia sociálnych sietí zdieľali fotografiu zasnežených áut s tvrdením, že má ísť o nemeckú diaľnicu zablokovanú elektromobilmi, ktoré sa v zime vybíjajú. Fotografia však vznikla vo februári 2011 v Chicagu počas mimoriadne silnej snehovej búrky, ktorá na niekoľko hodín zastavila všetku cestnú dopravu. TASR na dezinformácie upozorňuje v spolupráci s tlačovou agentúrou AFP.



Fotografiu vyhotovil fotograf agentúry Associated Press v Chicagu vo februári 2011 počas snehovej búrky, ktorá pod snehom uväznila všetky druhy vozidiel. V popise pôvodnej fotografie dostupnej na stránke Associated Press je uvedené meno fotoreportéra, ktorým bol Kiichiro Sato a tiež dátum a miesto vyhotovenia - 2. február 2011 v Chicagu. Automobily uviazli v dôsledku snehovej búrky a nie pre poruchu či vybitie batérií v elektromobiloch, o čom v tom čase informovali aj americké médiá.



Začiatkom decembra 2023 zahynuli v Nemecku štyria ľudia kvôli silnému sneženiu a poľadovici, ktoré zapríčinili, že cesty boli mimoriadne šmykľavé. Silné sneženie spôsobilo začiatkom decembra v Bavorsku najmä v Mníchove a jeho okolí, početné komplikácie v cestnej, železničnej či leteckej doprave, a taktiež výpadky dodávok elektrického prúdu.



Sneženie paralyzovalo aj veľkú časť verejnej dopravy, ktorá bola na čas v bavorskej metropole zastavená. Mníchovská polícia tiež vyzvala obyvateľov, aby sa vyhli zbytočným cestám autom, kým cestári sneh neodhrnú. Dopravné obmedzenia však nijako nesúviseli s elektromobilmi.



AFP nenašla ani žiadne správy o tom, že by boli v decembri minulého roku masovo zablokované nemecké diaľnice elektromobilmi s vybitými batériami. Keďže v slovenských príspevkoch sa spomínalo, že podobná situácia mala nastať aj v Českej republike, AFP oslovila českú políciu.



"O ničom takom informácie nemáme," uviedol 19. decembra Ondřej Moravčík, vedúci tlačového oddelenia Policajného prezídia ČR, na otázku, či došlo v posledných týždňoch k zablokovaniu českých diaľnic vybitými elektromobilmi. Dodal, že polícii vybitie batérie vozidla na vozovke nie je nutné hlásiť, ale o situácii, ktorá mala údajne nastať podľa zavádzajúcich príspevkov na sociálnych sieťach, počuje prvýkrát.



Tvrdenia o tom, že elektrické vozidlá sú v chladnom počasí nespoľahlivé, nie sú na sociálnych sieťach ničím novým. Nízke teploty síce majú vplyv na výdrž batérie, ale odborníci aj nezávislé testy ukazujú, že pri správnom používaní môžu elektromobily aj v extrémnych podmienkach vydržať mnoho hodín.



"Musíme rozlišovať medzi dvoma vecami: prevádzkovou teplotou batérie, t. j. podobne ako v prípade spaľovacieho motora by mala mať batéria vozidla pred použitím určitú teplotu, a teplotou kabíny pre cestujúcich. Aj keby ste však museli súčasne ohrievať batériu a aj priestor pre cestujúcich, vykurovací systém nebude stačiť na to, aby vybil batériu za tri hodiny," povedal pre AFP Adrien Lomonaco, špecializujúci sa na tepelný a energetický výskum a vývoj.



Vzhľadom na celosvetovo rastúci počet elektromobilov a plán Európskej únie ukončiť predaj nových vozidiel so spaľovacím motorom do roku 2035 sú elektromobily pravidelnou témou kritiky a nepravdivých príspevkov na sociálnych sieťach.