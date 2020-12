HOAX: G. Sorosa nezatkli a neobvinili z manipulácie amerických volieb

Bratislava 2. decembra (TASR) - Na sociálnych sieťach sa koncom novembra šírila informácia, podľa ktorej mali amerického finančníka maďarského pôvodu Georgea Sorosa zatknúť pre údajné zasahovanie do prezidentských volieb v USA. Príspevok obsahoval fotografiu údajnej Sorosovej obžaloby v štáte Pensylvánia. Nie je to pravda. Fotografia bola zmanipulovaná a hovorkyňa Sorosovej filantropickej organizácie správu označila za nezmysel. TASR na dezinformácie upozorňuje v spolupráci s tlačovou agentúrou AFP.



Pôvodný článok v angličtine sa objavil 23. novembra 2020 na kanadskom webe Conservative Beaver, odkiaľ bol neskôr stiahnutý. Príspevok v angličtine zdieľala slovenská facebooková skupina Planéta jednoduchosť či stránka Priatelia Ruska v Slovenskej republike.



Nepravdivá informácia sa v slovenčine šírila napríklad prostredníctvom súkromného facebookového príspevku, ktorý uvádzal, že Sorosa uväznili vo Filadelfii a obvinili okrem iného aj zo zasahovania do amerických volieb. Príspevok zdieľalo viac ako 100 užívateľov Facebooku.



Viaceré príspevky obsahovali aj link na fotografiu údajného Sorosovho obvinenia, ktoré mal vydať súd v Pensylvánii. Tento oficiálne vyzerajúci dokument sa šíril aj na Twitteri.



Žiadne z týchto tvrdení sa nezakladajú na pravde. Hovorkyňa Sorosovej nadácie Open Society Foundation Laura Silberová pre AFP prostredníctvom e-mailu z 25. novembra 2020 uviedla, že ide o úplný nezmysel.



Pri bližšom skúmaní agentúra AFP zistila, že dokument s údajným obvinením bol zmanipulovaný. Pôvodne totiž išlo o federálne obvinenie šiestich osôb ruskej štátnej príslušnosti z kybernetických zločinov, ako vyplýva z dokumentu prístupného na stránkach amerického ministerstva spravodlivosti.



Ministerstvo zverejnilo obvinenie 19. októbra 2020 s úvodnými slovami: "Šesť dôstojníkov ruskej vojenskej rozviedky GRU bolo obvinených v súvislosti s celosvetovým šírením škodlivého softvéru a ďalšími škodlivými činmi v kyberpriestore."



O tom, že bolo Sorosove obvinenie zmanipulované, už písali aj viaceré médiá a factcheckingové portály, napríklad FactCheck.org, USA Today, Philadelphia Inquirer či PolitiFact.