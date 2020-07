Hoax: Internetom sa šírili Mikovitsovej falošné tvrdenia o vakcínach

Bratislava 1. júla (TASR) - Krátka časť rozhovoru, v ktorom americká výskumná pracovníčka Judy Mikovitsová uvádza tvrdenia o tom, že vakcína proti COVID-19 bude smrteľná, sa v máji šírila na sociálnych sieťach aj medzi Slovákmi. Mikovitsovej tvrdenia sú vymyslené a falošné, potenciálne vakcíny prechádzajú tromi fázami klinického testovania a sú dôkladne monitorované na výskyt vedľajších účinkov. TASR upozorňuje na dezinformácie v spolupráci s tlačovou agentúrou AFP.



Video s časťou rozhovoru pod titulkom "Dr. Mikovitsová - Čo sa stane, ak sa schváli povinné očkovanie v USA" zdieľala facebooková stránka Chemtrails Slovensko a internetový portál infovojna.sk. Mikovitsová v rozhovore z 8. mája 2020 pre online platformu America's Voice tvrdí, že ak bude vakcína povinná pre všetkých, môže zomrieť najmenej 50 miliónov Američanov. Jej nepravdivé tvrdenia v súvislosti s koronavírusom sa objavili aj v máji 2020 vo virálnom 26-minútovom videu pod názvom "Plandemic".



Gretchen Snoeyenbosová Newmanová, vedecká pracovníčka v odbore infekčných chorôb na Wayneovej štátnej univerzity v Detroite, označila Mikovitsovej tvrdenie o tom, že vakcína proti chorobe COVID-19 môže zabiť 50 miliónov ľudí, za ničím nepodložený názor. Je to podľa nej tvrdenie bez akýkoľvek dôkazov či dát, ktorými by mohlo byť podložené.



Všetky vakcíny sa najprv testujú v laboratóriách, potom na zvieratách a ak sa nepotvrdia nežiaduce účinky, prechádza sa na overovanie v podobe troch klinických štádií testovania na ľuďoch.



Stránka amerického Centra pre kontrolu a prevenciu chorôb (CDC) uvádza: "Počas fázy I dostávajú malé skupiny ľudí pokusnú vakcínu. Vo fáze II sa vakcína sa podáva ľuďom, ktorí majú charakteristiky podobné vlastnostiam, pre ktoré je nová vakcína určená. Vo fáze III je vakcína podávaná tisícom ľudí a potvrdzuje sa jej účinnosť a bezpečnosť."



Snoeyenbosová Newmanová považuje vakcíny za najbezpečnejšiu formu ochrany verejného zdravia. Pre AFP poznamenala, že generácia jej rodičov bola prvá, ktorá sa očkovaním chránila pred každoročnou epidémiou vírusu obrny. "Predtým, ako sme mali vakcíny, boli epidémie a pandemické choroby pravidelnou súčasťou nášho života," uviedla Snoeyenbosová Newmanová.



Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) napríklad odhaduje, že len vakcína proti osýpkam zachránila od roku 2000 viac ako 17 miliónov ľudí.



Bezpečnosť vakcín, ktorú spochybňuje Mikovitsová, dokazuje podľa Emily Smithovej z americkej Univerzity Georgea Washingtona aj fakt, že viaceré sa používajú desaťročia. Napríklad vakcíny proti osýpkam či detskej obrne, ktoré vyvinuli už polovici 20. storočia.



Slovenský Štátny ústav pre kontrolu liečiv (ŠÚKL) preveruje bezpečnosť a kvalitu vakcín pred uvedením na domáci trh v súčinnosti s Európskym riadiacim úradom pre kvalitu liekov (EDQM). Aj po schválení pre široké použitie sú vakcíny naďalej starostlivo monitorované.



Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) vydáva každoročne vyhodnotenie administratívnej kontroly očkovania v Slovenskej republike (SR), podľa ktorej sa za rok 2019 celoslovenská zaočkovanosť v kontrolovaných ročníkoch pohybovala na úrovni 95,7 až 97,8 percenta. Podľa ÚVZ je očkovanie jedným z najúspešnejších výdobytkov medicíny. Rozširovanie pochybností o tom, že očkovanie nie je účinné a bezpečné, môže byť pre zdravie verejnosti veľmi škodlivé.



Európske centrum pre kontrolu a prevenciu chorôb (ECDC) zriadilo Európsky informačný portál o očkovaní, na ktorom je okrem iného podrobne opísaný aj proces schvaľovania očkovacích látok v rámci Európskej únie (EÚ) v troch fázach testovania.