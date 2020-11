HOAX: K. Reeves nekritizoval životný štýl ľudí v modernej spoločnosti

Bratislava 30. novembra (TASR) - V novembri 2020 na sociálnych sieťach koloval údajný citát svetoznámeho herca Keanu Reevesa kritizujúci súčasný životný štýl. Text vytváral dojem, že kanadský herec odsudzuje ženy za to, že nechcú mať deti, že muži podľa neho obliekajú svoje manželky ako prostitútky, a že ľudia nevedia, čo znamená viera. Neexistuje však žiadny dôkaz o tom, že by Reeves niečo takéto povedal. TASR na dezinformácie upozorňuje v spolupráci s tlačovou agentúrou AFP.



Text, ktorého autorom mal byť slávny herec, začínal slovami: "Nemôžem byť súčasť sveta, kde muži obliekajú svoje manželky ako prostitútky, ktoré ukazujú takmer všetko, čo by malo ostať zakryté". Pokračoval tvrdeniami o tom, že ženy nechcú mať vlastné deti a muži už nechcú mať rodiny. Herec údajne tvrdil, že v súčasnom svete sú muži a ženy na nerozoznanie a nemajú ani poňatie o tom, čo znamená viera. Pri príspevku bola hercova fotografia, ale chýbala zmienka o tom, kedy a kde mal tieto tvrdenia vyhlásiť.



Pomocou textového vyhľadávania agentúra AFP zistila, že na slovenskom internete koluje tento citát už od roku 2016 a celkovo slovenskú verziu textu zdieľalo viac ako 9000 používateľov Facebooku.



Neexistuje však žiaden dôkaz o tom, že autorom citátu je Reeves. Vyhľadávanie pomocou kľúčových slov z citátu v angličtine neukázalo žiadne výsledky vo forme článkov či rozhovorov, kde by slávny herec vyjadril podobné názory.



Reevesova agentka Cheryl Maiselová zo spoločnosti Rogers & Cowan/PMK autenticitu citátu vyvrátila v júni 2017 pre americký fact-checkingový portál Politifact, ktorý tvrdenia našiel na neoficiálnej hercovej facebookovej stránke. Maiselová uviedla, že herec nemal so stránkou nič spoločné a agentúra nechala stránku prostredníctvom Facebooku zrušiť.



Prvé prepojenie citátu s hercom tím AFP Fakty dohľadal v YouTube videu z roku 2015, ktoré je v ruštine. Vo videu vidno rozprávať Reevesa a hlas v pozadí prekladá jeho slová do ruštiny. Preklad však nemá nič spoločné s tým, čo herec naozaj hovoril.



Video pochádza z otvorenia výstavy diel maliara Paula Gauguina v galérii Fondation Beyeler v Bazileji, kde Reeves vystúpil 8. februára 2015 a čítal z Gauguinových denníkov z Tahiti z 90. rokov 19. storočia, konkrétne z knihy Noa Noa.