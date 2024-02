TASR a AFP upozorňujú na hoax

Davos/Bratislava 2. februára (TASR) — Sergey Brin, jeden zo zakladateľov spoločnosti Google, bol v roku 2017 hosťom Svetového ekonomického fóra (WEF), kde so zakladateľom Klausom Schwabom hovoril o nových technológiách či umelej inteligencii. Začiatkom roka 2024 sa na sociálnych sieťach objavil úryvok z tejto diskusie. Ten navodzoval dojem, že podľa Schwaba nie sú demokratické voľby potrebné, pretože umelá inteligencia dokáže predpovedať, kto vyhrá. Zo záznamu pôvodnej diskusie je však zrejmé, že Schwab hovoril o takomto scenári iba v hypotetickej rovine, pričom ho uviedol ako obavu. TASR na dezinformácie upozorňuje v spolupráci s tlačovou agentúrou AFP.



Účelovo vystrihnuté video a nepravdivé tvrdenia sa šírili sociálnymi sieťami v čase, keď sa v Davose konalo tohtoročné 54. zasadnutie WEF. Pôvodná diskusia medzi Schwabom a Brinom, z ktorej pochádza z kontextu vytrhnutý nepravdivý príspevok, sa uskutočnila 19. januára 2017 počas 47. ročníka WEF. Záznam celej diskusie je k dispozícii na oficiálnom kanáli WEF.



Schwab v diskusii vystupoval ako moderátor a kládol Brinovi otázky. Prvú, ktorú položil, sa týkala posúvania technologických hraníc v rámci štvrtej priemyselnej revolúcie. Brin hovoril o inováciách v spoločnosti Google a o vývoji technológie umelej inteligencie (AI).



Časť, ktorá bola vytrhnutá z kontextu a zdieľaná s nepravdivými tvrdeniami, sa začína približne v čase 9:56. Schwab začal otázku o umelej inteligencii v súvislosti s voľbami takto: "Zatiaľ nevieme, ako bude táto technológia vyzerať. Ale jedna obava, ktorú som počul je, že terajšie technológie - digitálne technológie - majú hlavne analytickú silu, my však teraz ideme do prediktívnej sily." Schwab teda hovorí o obave, ktorú počul a nie o stanovisku, ktoré by obhajoval a zastával.



V otázke pokračoval: "Vidíme prvé príklady a vaša spoločnosť sa na nich podieľa. Ale keďže v ďalšom kroku by sa mohlo prejsť k preskriptívnemu módu, čo znamená, že už ani nemusíte mať voľby, pretože už viete predpovedať, a potom môžete povedať ‘Načo sú nám voľby?‘, pretože vieme, aký bude výsledok. Viete si predstaviť takýto svet?"



Z porovnania príspevkov na sociálnych sieťach s pôvodným záznamom diskusie je podľa AFP vidieť, že začiatok a koniec Schwabovej otázky boli vystrihnuté - rovnako začiatočná časť "obava, ktorú som počul, je", a tiež časť "viete si predstaviť takýto svet?", ktorou otázku ukončil.



Brin v odpovedi nehovoril nič o vlastnom výskume spoločnosti Google. Zamýšľal sa nad širšími dôsledkami toho, že by ľudstvo malo prístup k takejto technológii.