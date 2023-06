TASR a AFP upozorňujú na hoax

Budapešť/Bratislava 21. júna (TASR) — Od polovice mája zdieľali používatelia Facebooku snímku dokumentu z laboratória, ktorý má údajne dokazovať, že dažďovú vodu v Maďarsku kontaminovali tzv. chemtrails. Voda údajne vykazovala vysoký obsah hliníka a bária. V skutočnosti však ide o laboratórnu analýzu materiálu podobného bahnu neznámeho pôvodu, ktorú laboratórium vykonalo v júli 2020 pre súkromného zákazníka. TASR na dezinformácie upozorňuje v spolupráci s tlačovou agentúrou AFP.



Agentúra AFP sa obrátila na Centrálne laboratórium vodární v Debrecíne, ktorého meno zdieľaný dokument obsahuje. Laboratórium pre agentúru uviedlo, že dokument je pravý, ale údaje v ňom uvedené boli nesprávne interpretované.



Podľa laboratória možno z dokumentu jasne vyčítať, že vzorku im priniesol súkromný zákazník a ide o blatistý materiál žltej farby, nie o dažďovú vodu. Hoci je v dokumente uvedené, že vzorka bola odobratá zo zbernej nádrže, laboratórium vysvetlilo, že tento údaj poskytuje zákazník, pričom laboratórium nemá a ani nemôže mať presné informácie o zdroji vzorky.



K tomu, či z dokumentu možno vyvodzovať nejaké závery o zložení dažďovej vody, laboratórium uviedlo: "Z tohto dokumentu nemožno vyvodzovať žiadne závery o zložení dažďovej vody, pretože žiadna dažďová voda skúmaná nebola. Ako je uvedené v dokumente, bola predložená vzorka na testovanie. Odber vzorky nebol akreditovaný, takže akýkoľvek záver môže byť chybný."



Akreditovaná vzorka je odobratá organizáciou na to určenou alebo laboratóriom schváleným maďarským Národným akreditačným úradom. V prípade spomínanej vzorky nešlo o dažďovú vodu, ale o materiál podobný bahnu, takže porovnávať ho s akýmikoľvek bezpečnostnými hodnotami pre vodu nemá podľa laboratória zmysel. Porovnanie s oficiálnymi bezpečnostnými hodnotami je zavádzajúce, pretože hodnoty v dokumente sa vzťahujú k suchému materiálu na kilogram.



"Jeden kilogram vysušenej vzorky obsahuje 48,4 mg bária a 4920 mg hliníka..., čo znamená, že celkový obsah bária vo vysušenej vzorke je 0,00484 percenta a celkový obsah hliníka je 0,492 percenta," vysvetlilo laboratórium, pričom dodalo, že hodnota napríklad bária je hlboko pod bezpečnostným limitom, ktorý stanovujú maďarské zákony.



Prvky ako hliník či bárium sa môžu prirodzene vyskytovať v prachu zo Sahary zaviateho do Európy. Príspevky zdieľané na Facebooku vinia za prítomnosť prvkov vo vzorke tzv. chemtrails, teda konšpiračnú teóriu, podľa ktorej sú škodlivé chemikálie tajne rozprašované z lietadiel.



György Varga, vedecký pracovník maďarského Centra pre astronómiu a vedy o Zemi, pre AFP uviedol, že dažďová voda obsahujúca saharský prach môže prirodzene obsahovať hliník a bárium. Nie je nezvyčajné, že sa prach zo Sahary dostane až do Maďarska, kde môže spôsobiť hnedastý dážď zanechávajúci za sebou bahnitú látku. Práve k tomu došlo aj v júli 2020, teda v mesiaci, keď bola vzorka predložená na analýzu. Hliník môže vzorka obsahovať podľa neho aj preto, lebo je to jeden z najbežnejších prvkov v zemskej kôre.