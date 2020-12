Laboratórium vo Wu-chane nie je prepojené na Pfizer, GSK ani Gatesa

Bratislava 16. decembra (TASR) - Od konca novembra 2020 sa na Facebooku v slovenčine šíril nepravdivý príspevok o reťazci prepojení medzi wuchanským laboratóriom a farmaceutickými spoločnosťami Pfizer či GlaxoSmithKline (GSK), miliardármi Billom Gatesom a Georgeom Sorosom a poisťovňou AXA. TASR na dezinformácie upozorňuje v spolupráci s tlačovou agentúrou AFP.



V príspevku sa okrem iného tvrdilo, že laboratórium v čínskom Wu-chane vlastní spoločnosť Pfizer, ktorá spravuje financie spoločnosti Black Rock, a tá sa zase stará o peniaze Sorosovej spoločnosti Open Foundation Society. Príspevok, ktorý zdieľalo viac ako 250 ľudí, spojil laboratórium vo Wu-chane s farmaceutickými spoločnosťami, pričom naznačoval, že celá pandémia choroby COVID-19 bola vopred plánovaná.



Mnohé konšpiračné teórie tvrdia, že vírus SARS-CoV-2 vytvorili v laboratóriu vo Wu-chane, odkiaľ nedopatrením unikol alebo bol náročky vypustený. Aj Donald Trump v apríli 2020 tvrdil, že zdrojom ochorenia COVID-19 je práve wuchanské laboratórium. Podľa zistení agentúry AFP však pre takéto tvrdenia neexistujú dôkazy.



Agentúra nezistila ani nijaké prepojenia medzi Wuchanským inštitútom pre virológiu (Wuhan Institute of Virology, WIV), pod ktorý laboratórium spadá, a spoločnosťou GSK.



Podľa článku z vedeckého časopisu Nature z roku 2017 vznik laboratória schválila v roku 2003 Čínska akadémia vied a vybudovaný bol aj pomocou prostriedkov z Francúzska v rámci dohody o spolupráci pri prevencii a kontrole nových infekčných chorôb.



Webové stránky inštitútu neobsahujú zmienky o účasti nejakej zahraničnej spoločnosti. Inštitút spadá pod Čínsku akadémiu vied, ktorú riadi čínska vláda. Ani stránka GSK China neuvádza žiadnu účasť na fungovaní inštitútu. Sídla čínskej pobočky medzinárodnej farmaceutickej spoločnosti GSK sa nachádzajú v Šanghaji, Pekingu a Tchien-ťine.



Ani na zozname akcionárov spoločnosti Pfizer, ktorá vyvinula vakcínu proti ochoreniu COVID-19, sa GSK nenachádza. Hovorkyňa spoločnosti Pfizer Dervila Keaneová pre AFP v e-maile zo 7. decembra 2020 uviedla: „Pfizer nie je vlastnený Glaxom! Pfizer je spoločnosťou obchodovanou na Newyorskej burze."



Vo facebookovom príspevku sa tvrdilo aj to, že Pfizer spravuje financie spoločnosti Black Rock, ktorá zhodou okolností spravuje peniaze siete nadácií spoločnosti Open Society Foundations založenej Sorosom. A tie sú zasa prepojené s poisťovňami AXA a Winterthur.



Na stránke Open Society Foundation však nie je žiadna zmienka o francúzskej spoločnosti Axa s výnimkou dokumentu, v ktorom sú spomenuté napríklad trestné stíhania, ktoré Axa podala proti osobám podozrivým z poistného podvodu. Winterthur v roku 2006 prešla pod spoločnosť Axa, ale AFP nenašla žiadny dôkaz o tom, že by sa táto spoločnosť podieľala na stavbe laboratória vo Wu-chane.



V zavádzajúcom príspevku sa spomínal aj Bill Gates, ktorý má byť jeden z hlavných akcionárov spoločnosti Pfizer. Laboratórium spoločnosti skutočne získalo peniaze aj od nadácie Billa a Melindy Gatesovcov. Nadácia však investovala do spoločnosti s cieľom rozšíriť prístup k antikoncepcii Sayana pre rozvojové krajiny. Nadácia rozhodne nepatrí medzi hlavných akcionárov spoločnosti Pfizer.



Podľa AFP teda neexistujú dôkazy o tom, že WIV vlastní spoločnosť GlaxoSmithKline. Takisto nie je pravda, že táto spoločnosť vlastní Pfizer. Rovnako niet dôkazov o tom, že by boli poisťovacie spoločnosti Wintherthur či Axa zapojené do výstavby či vlastníckej štruktúry wuchanského inštitútu.