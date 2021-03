HOAX: Ľudia sa modlili v Brazílii, nie v Medžugorí

Bratislava 17. marca (TASR) - Desiatky tisíc používateľov Facebooku zdieľali príspevok z januára 2021, ktorý vytváral dojem, že spolu s modliacimi sa ľuďmi bola v Medžugorí odfotografovaná aj Panna Mária. Záber s modliacimi však pochádza z videa nakrúteného v Brazílii, pričom na pozadí pôvodných záberov sa obrázok Panny Márie nenachádza. TASR na dezinformácie upozorňuje v spolupráci s tlačovou agentúrou AFP.



Agentúra AFP zistila, že záber z predmetného nepravdivého príspevku pochádza z videa, nakrúteného v brazílskom meste Americana a podobizeň Panny Márie bola doň doplnená dodatočne. Z videa, ktoré AFP našla na YouTube, je zrejmé, že Pannu Máriu do zdieľaného obrázku pridali pomocou grafického softvéru.



Nakrútenie videa v Brazílii dokazuje to, že niektorí veriaci držia v rukách zástavu Sao Paula, jedného z brazílskych štátov, a tiež federálnu zástavu Brazílie. Ďalší dôkaz AFP našla v 34. sekunde videa, v ktorej vidno autobus s logom brazílskeho dopravcu Itamarati, prevádzkujúceho väčšinu liniek v regióne Sao Paula.



Ďalším dôkazom bol reklamný pútač s logom automobilky Ford. Pomocou funkciu Street View AFP zistila, že video nakrútili v brazílskom meste Americana na ulici Avenida António Pinto Duarte, kde sa nachádza predajňa značky Ford, pred ktorou stojí spomínaný pútač.



AFP napokon našla aj dlhšiu pôvodnú verziu videa, uverejnenú 19. apríla 2020 na facebookovej stránke regionálneho portálu Portal de Americana. S otázkami ohľadne kontextu vzniku videa sa agentúra obrátila na redakciu Portal de Americana a na úrad starostu mesta Americana.



Tlačové oddelenie mesta e-mailom AFP potvrdilo, že išlo o udalosť iniciovanú náboženskými skupinami. "Modlili sa za obyvateľov mesta. Stalo sa to v apríli na začiatku pandémie COVID-19 v Brazílii."



Willian Moreira z Portal de Americana, pre AFP uviedol, že video bolo nakrútené 19. apríla 2020. Veriaci obyvatelia prosili o liek na COVID-19 a modlili sa za zdravie mesta.