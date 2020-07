HOAX: Manželia mierili zbraňami na demonštrantov, tí však nerabovali

St. Louis 17. júla (TASR) - Video na slovenskom Facebooku, ktoré ukazuje manželský pár mieriaci zbraňami na demonštrantov, videli desaťtisíce ľudí. Doplnené je popisom, v ktorom sa tvrdí, že demonštranti v St. Louis rabovali. To je však zavádzajúce. Policajná správa a novinové články síce hovoria o tom, že dav ľudí údajne rozbil bránu a kričal nadávky - k žiadnemu rabovaniu však nedošlo. TASR upozorňuje na dezinformácie v spolupráci s tlačovou agentúrou AFP.



"Demonštranti prišli rabovať do štvrte v St. Louis v USA. Majiteľ domu im dal však jasne najavo, že keď sa priblížia, narobí z nich safaládky," písalo sa v popise videa na slovenskej facebookovej stránke Amerika naser si.



Od uverejnenia videa 29. júna 2020 ho videlo viac ako 150.000 ľudí a zdieľalo viac než 1800 používateľov Facebooku.



Na videu vidno manželský pár, ktorý mieri zbraňami na demonštrantov na ulici. Ľudia v dave kričia "Pokračujte v ceste!" alebo "Poďme ďalej!", zatiaľ čo im muž a žena so zbraňami ukazujú, aby sa vzdialili, a kričia "Naspäť!".



K incidentu došlo 28. júna, keď demonštranti v St. Louis protestovali proti Lyde Krewsonovej, starostke mesta, ktorá v živom vysielaní zverejnila mená a adresy aktivistov volajúcich po reforme polície.



Demonštrujúci dav prechádzal popred dom manželského páru Marka a Patricie McCloskeyovcov, ktorí vyšli na priedomie a hrozili demonštrantom pištoľou a útočnou puškou.



"Dav najmenej 100 ľudí rozbil historickú kovanú železnú bránu na Portland Place, zničil ju a hrnul sa k môjmu domovu, kde sme s rodinou večerali. Mali sme strach o svoj život," povedal McCloskey lokálnej spravodajskej stanici KMOV (partner CNN).



V stanovisku, ktoré McCloskeyovci zverejnili prostredníctvom svojho právneho zástupcu, sa však píše, že demonštranti boli "pokojní", avšak boli medzi nimi "niekoľkí jedinci", ktorí pôsobili výtržnícky.



V policajnej správe, ktorú zverejnil fact-checkingový portál Snopes, sa tiež nič nepíše o rabovaní. Podľa správy Mark McCloskey počul "krik a rozruch idúci z ulice" a videl "veľkú skupinu osôb, ktorí rozbili železnú bránu."



Video miestnej reportérky Alexis Zotosovej, ktoré zverejnila na Twitteri, ukazuje demonštrantov pokojne kráčajúcich cez bránu, ktorá je otvorená a nepoškodená. Aj reportér Daniel Shular, ktorý bol v tom čase v dave, povedal pre CNN, že brána bola odomknutá, keď cez ňu demonštranti prechádzali na súkromnú ulicu, a nevidel nikoho, kto by bránu poškodzoval.



Podľa Kim Gardnerovej, obvodnej prokurátorky mesta St. Louis, boli pochod aj následné zhromaždenie pokojné. V stanovisku z 29. júna uviedla: "Som rozrušená z udalostí, čo sa stali počas víkendu, pri ktorých pokojní demonštranti narazili na násilný útok a mierili na nich zbraňami. Musíme chrániť právo na pokojný protest a akékoľvek pokusy obmedzovať ho zastrašovaním či hrozbami použitia smrtiacich prostriedkov nebudú tolerované."