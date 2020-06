HOAX: Mapa neukazovala satelitné snímky emisií oxidu siričitého

Bratislava 8. júna (TASR) - Na Facebooku, Twitteri a YouTube bola zdieľaná mapa, ktorá mala údajne ukazovať zvýšenú hladinu oxidu siričitého v čínskom meste Wu-chan, v pôvodnom epicentre šírenia nového koronavírusu. Mapa bola na sociálnych sieťach a niektorých stránkach doplnená tvrdením, že má ísť o dôkaz zvýšeného množstva kremácií tiel a zdravotníckeho odpadu. Toto tvrdenie však nie je pravdivé. TASR upozorňuje na dezinformácie v spolupráci s tlačovou agentúrou AFP.



Národný úrad pre letectvo a vesmír (NASA), ktorej modely boli použité na vytvorenie mapy, informoval agentúru AFP, že snímky boli vytvorené iba na základe predpovede o množstve emisií oxidu siričitého vyprodukovaného človekom a sopečného plynu, a nie pomocou satelitných pozorovaní v reálnom čase.



Oxid siričitý je toxický plyn so štipľavým zápachom silne dráždiaci dýchacie cesty. Je vedľajším produktom spaľovania najmä fosílnych palív v elektrárňach a priemyselných závodoch. Prispieva k znečisteniu ovzdušia, ktoré nad čínskymi mestami možno často pozorovať vo forme vznášajúceho sa smogu.



Zdieľná mapa z webu windy.com naznačovala, že v oblastiach okolo Wu-chanu sa medzi 10. a 17. februárom 2020 nameralo 1351,65 µg/m3 oxidu siričitého (SO2). Windy.com je česká stránka, ktorá poskytuje animované modely predpovede počasia, zobrazuje zrážky, vietor a teploty na celej planéte. Vrstva, z ktorej pochádza aj spomínaná mapa oxidu siričitého, je predpoveďou na základe dát z NASA. Obsahuje prediktívne dáta atmosferického modelu NASA a nie historické merania emisií oxidu siričitého.



Arlindo da Silva, výskumný meteorológ NASA, pre AFP uviedol, že NASA nemeria denné fluktuácie hodnôt SO2: "Naše predpovede sú založené jednak na dlhodobých dátach o emisiách SO2, ktoré sa upravujú podľa predpovede vetra," povedal Arlindo da Silva pre AFP.



"Hoci sa pri konštrukcii emisného modelu používajú aj satelitné dáta, model neberie do úvahy denné fluktuácie emisií SO2 a ako taký nedokáže zachytiť náhle zmeny v ľudskej aktivite," dodal pre AFP da Silva. Mapy šíriace sa po sociálnych médiách preto nie sú založené na pozorovaniach v reálnom čase a nemôžu reflektovať neočakávané situácie, ako by bolo masívne spaľovanie ľudských tiel.