TASR a AFP upozorňujú na hoax

Bratislava 20. júla (TASR) - Tisíce používateľov sociálnych sietí zdieľali príspevky s fotografiou, na ktorej mal byť zobrazený cintorín elektromobilov vo Francúzsku. Tvrdenie je zavádzajúce, pretože fotografia zachytáva v skutočnosti autá čínskej carsharingovej spoločnosti zaparkované na okraji mesta Chang-čou.



Bývalý manažér spoločnosti uviedol, že väčšina vozidiel boli elektromobily prvej generácie, ktoré mali byť nahradené novšími modelmi. TASR upozorňuje na dezinformácie v spolupráci s tlačovou agentúrou AFP.



"Elektromobily vo výslužbe - Tu je cintorín elektromobilov vo Francúzsku. Použitý elektromobil si nikto nekúpi. Ekológia v koši!" uvádza autor príspevku uverejnenom 10. júla 2021, ktorý zdieľalo viac ako 4300 používateľov Facebooku.



Rovnakú fotografiu zdieľali s podobnými tvrdeniami aj v iných jazykoch, napríklad v angličtine, bulharčine, vo fínčine alebo v rumunčine.



Takéto tvrdenia sú však zavádzajúce, pripomína AFP, pretože vyhľadávaním obrázkov a kľúčových slov sa našli podobné fotografie, ktoré 25. apríla 2019 uverejnili čínske štátne noviny People's Daily. Ide o fotografie čínskej štátnej tlačovej agentúry China News a zobrazovať majú "automobilový cintorín v Chang-čou".



Podľa všetkého ide o elektromobily vyrobené čínskou spoločnosťou Kandi Technologies Group, uviedla AFP a dodala, že v roku 2015 písali čínske štátne noviny Global Times o podobných vozidlách s rovnakými logami a bielo-zelenou farbou v meste Chang-čou ako o vozidlách vyrobených spoločnosťou Kandi.



Bývalý manažér spoločnosti tvrdí, že vozidlá patrili firme Microcity, spoločnosti na zdieľanie elektrických vozidiel so sídlom v meste Chang-čou, ktorá je dcérou spoločnosti na prenájom elektrických vozidiel Zhejiang Zuozhongyou Electric Car Service Limited. "Autá na fotografii patrili spoločnosti Hangzhou Microcity," povedal Lou Kao-feng agentúre AFP.



Webová stránka miestnej samosprávy informovala, že poskytovanie služieb na zdieľanie elektromobilov Microcity sa začalo v meste Chang-čou v roku 2013 s cieľom riešiť emisie, dopravné zápchy a nedostatok parkovacích miest.



Avšak, odvolávajúc sa na hongkongský denník South China Morning Post poukázala AFP v tejto súvislosti na to, že po počiatočnom rozmachu aplikácií na zdieľanie jázd v roku 2010, ktorému pomohla aj nízka cena elektrických vozidiel, mnohé firmy skrachovali.



Lou Kao-feng v apríli 2019 pre miestne noviny Hangzhou.com.cn uviedol, že približne tri tisíc áut spoločnosti Microcity bolo zaparkovaných na troch rôznych parkoviskách pozdĺž rieky Čchien-tchang.



"Vtedy som jasne vysvetlil, že nie všetky autá mali poruchu. Niektoré z nich mali problémy, niektoré sa ešte mohli používať, iné boli dosť staré na to, aby sa predali inej spoločnosti a rozobrali. Po druhé, väčšina z nich boli elektromobily prvej generácie, ktoré boli vyrobené v roku 2013 - a ešte skôr - a mali by byť nahradené v dôsledku technologického pokroku," povedal agentúre AFP Lou Kao-feng.