TASR a AFP upozorňujú na hoax

Paríž/Bratislava 2. júna (TASR) - Odkedy sa v máji začali ruským jednotkám vzdávať prví ukrajinskí obrancovia oceliarní Azovstaľ v Mariupole, stovky slovenských používateľov Facebooku zdieľali fotografiu zajatcov spolu so správou, podľa ktorej mal byť medzi zajatcami aj vysokopostavený veliteľ amerických špeciálnych operácií Eric Olson. Nie je to pravda. Pôvodná fotografia sa objavila v ruských médiách mesiac pred kapituláciou obrancov Azovstaľu bez akejkoľvek zmienky o Olsonovi. Samotný Olson pre agentúru AFP potvrdil, že je v poriadku a nachádza sa v Spojených štátoch amerických (USA). Americké ministerstvo obrany navyše uviedlo, že admirál Olson je už viac ako desať rokov vo výslužbe. TASR na dezinformácie upozorňuje v spolupráci s tlačovou agentúrou AFP.



Pomocou spätného vyhľadávania fotografií sa AFP podarilo dohľadať pôvodnú fotografiu. Tá bola prvýkrát zverejnená na stránke ruskej tlačovej agentúry Sputnik ešte 14. apríla 2022, teda viac ako mesiac pred zajatím ukrajinských bojovníkov v Mariupole. V popise fotografie agentúra uviedla: "Ukrajinskí vojnoví zajatci sa zúčastňujú na podujatí na pamiatku tých, ktorí zahynuli v Luhanskej ľudovej republike pri ostreľovaní v roku 2014."



Fotografiu zverejnila 14. apríla aj ruská štátna tlačová agentúra RIA Novosti pod názvom: "Nezabudneme, neodpustíme! LĽR si uctila obete ukrajinskej agresie". V popise fotografie sa ďalej písalo: "Na akciu boli privezení aj ukrajinskí vojnoví zajatci z Národnej gardy".



Obe agentúry uvádzajú ako autora fotografie Alexeja Majševa. Ani jedna z nich nespomína admirála Erica Olsona ani žiadneho iného amerického či zahraničného bojovníka.



Admirál amerického námorníctva Eric Olson odišiel podľa amerického ministerstva obrany do výslužby v auguste 2011, po 38 rokoch služby. V súčasnosti je členom predstavenstva satelitnej komunikačnej spoločnosti Iridium, pôsobí v poradnom výbore združenia Spirit of America a prednáša na Kolumbijskej univerzite.



Agentúra AFP sa s Olsonom spojila prostredníctvom platformy LinkedIn. Admirál 24. mája prostredníctvom tejto siete potvrdil, že nebol zajatý ruskými silami. "Myslel som, že to už bolo dôkladne vyvrátené. Teraz, keď ste dostali túto správu, si môžete byť istí, že buď ma Rusi na Ukrajine nezajali, alebo má moja ruská väzenská cela pekelne dobrý mobilný signál," napísal pobavene. "S radosťou potvrdzujem, že správna odpoveď je tá prvá," uviedol a dodal, aby agentúra prijala jeho správu ako dôkaz, že nie je v ruskom zajatí.