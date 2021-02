HOAX: Na sociálnej sieti sa šíril vymyslený citát V. Putina

Bratislava 5. februára (TASR) - Viac ako 28.000 používateľov Facebooku zdieľalo začiatkom februára 2021 príspevky, podľa ktorých mal ruský prezident Vladimir Putin hroziť Európe a Spojeným štátom pre údajný "diabolský plán na redukciu obyvateľstva". Pre toto tvrdenie však neexistuje nijaký dôkaz. TASR na dezinformácie upozorňuje v spolupráci s tlačovou agentúrou AFP.



Na súkromnom facebookovom profile sa objavil 1. februára 2021 príspevok, podľa ktorého mal Vladimir Putin v "prejave k svetu" hroziť západným krajinám Božím hnevom pre ich snahy o depopuláciu. Príspevok bol prezentovaný, akoby Putina priamo citoval. Bol napísaný v prvej osobe: "O akých diabolských plánoch to snívate? Chcete znížiť počet ľudí na svete obetovaním nevinných duší a obetí vašej špinavej politiky! Neustále vymývate ľuďom mozgy vašim mainstreamom, bezostyšne a celosvetovo. Viem o vašich satanských plánoch zredukovať populáciu na planéte. Ste skutočne diabolskí, používať na svoje plány tých najzraniteľnejších."



V príspevku bola uvedená aj hrozba pre Európu a Spojené štáty: "Ak USA a Európa okamžite nezastavia svoje plány nebudete čeliť iba Božiemu hnevu ale tiež môjmu." Všetky tvrdenia mal podľa príspevku Putin povedať pre talianske médiá.



Príspevok je však nepravdivý. O Putinovom vyhlásení neexistuje dôkaz. Redaktori AFP pôsobiaci v Ríme nemajú informáciu o tom, že by Putin poskytol podobné vyjadrenia talianskym médiám, respektíve, že by sa takáto informácia v akýchkoľvek relevantných talianskych médiách objavila. Redaktori z pobočky AFP v Moskve potvrdili, že prejav s takýmto znením ruský prezident Putin nikdy na verejnosti nepredniesol.



Všetky Putinove verejné vystúpenia, rozhovory či prejavy sú zverejnené na oficiálnej stránke Kremľa, rovnako ako prezidentov kalendár udalostí. Ani po extenzívnom hľadaní a použití rôznych kombinácií kľúčových slov AFP nijakú podobnú správu o prejave, v ktorom by sa prezident vyhrážal "Božím hnevom", nenašla.



Tento príspevok pripomína nepodložené tvrdenia o Putinových vyhláseniach, ktoré tím AFP Fakty vyvracal už v auguste 2020.



Nepravdivé tvrdenia, podľa ktorých mal Putin liberalizmus a liberálnu demokraciu prirovnávať k nacizmu, sa rozšírili aj koncom januára 2021.