HOAX: Ruskí lekári nezistili, že COVID-19 je aktivovaný 5G žiarením

Moskva/Bratislava 12. marca (TASR) - Na sociálnych sieťach od februára 2021 kolujú príspevky o ruských lekároch, ktorí údajne zistili, že COVID-19 neexistuje a že ľudia v skutočnosti zomierajú na baktérie aktivované 5G žiarením. A na toto ochorenie by mala byť dostupná liečba prostredníctvom aspirínu či paracetamolu. Nie je to pravda. TASR na dezinformácie upozorňuje v spolupráci s tlačovou agentúrou AFP.



Všetky príspevky, ktoré priniesli tieto nepravdivé informácie, uvádzali ako zdroj ruské ministerstvo zdravotníctva. Agentúra AFP sa na Ministerstvo zdravotníctva Ruskej federácie pre overenie preto obrátila. Od tlačového odboru dostala 2. marca 2021 e-mail v znení: "Na vašu žiadosť vás informujeme, že ministerstvo zdravotníctva Ruska takéto vyhlásenia nikdy nevydalo. Tieto informácie nie sú pravdivé a sú typickým príkladom falošných správ."



Technológia 5G nebola v Rusku doposiaľ ani zavedená. Podľa AFP sa uskutočnili len malé súkromné experimenty a telekomunikačné spoločnosti sa ešte len pripravujú na jej zavedenie. Rusko je zatiaľ ďaleko od toho, aby svojim občanom ponúkalo 5G infraštruktúru vo väčšom meradle. Národný program ruskej vlády "Digitálna ekonomika Ruskej federácie" plánuje pokrytie 5G sieťou vo veľkých mestách do roku 2024.



Nie je pravda ani to, že by ruskí lekári "porušili" akési nariadenie WHO týkajúce sa pitiev alebo že by boli prvými, ktorí vykonali pitvu pacientov zosnulých na COVID-19. WHO nemá právomoc zakázať pitvy ani v jednej krajine. Úlohou WHO je zhromažďovanie a zdieľanie informácií, prípadne vydávanie odporúčaní. Organizácia vydala špeciálne pokyny, ako bezpečne vykonávať pitvy u pacientov, ktorí zomreli na tento nákazlivý vírus. Posledná dostupná aktualizácia dokumentu s týmito pokynmi bola uverejnená 4. septembra 2020.