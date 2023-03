TASR a AFP upozorňujú na hoax

Bratislava 30. marca (TASR) — Začiatkom marca 2023 sa začal šíriť nepravdivý príspevok o tom, že ruský prezident Vladimir Putin nariadil likvidáciu všetkých vakcín proti ochoreniu COVID-19 v krajine. Príspevok bol prekladom nepravdivého článku uverejneného na americkej webovej stránke známej šírením dezinformácií. Podľa ruskej vládnej webovej stránky a tlačovej agentúry TASS ministerstvo zdravotníctva naďalej propaguje ruskú vakcínu Sputnik V, pričom neexistujú žiadne dôkazy o tom, že by sa ruskí predstavitelia snažili zničiť ruské zásoby vakcín. TASR na dezinformácie upozorňuje v spolupráci s tlačovou agentúrou AFP.



Nepravdivý príspevok šíril informáciu, že ruský prezident Putin prikázal zničiť všetky vakcíny proti covidu, pričom sa vraj odvolával na súvislosť medzi vakcínou a náhlym nárastom počtu nakazených vírusom HIV u očkovaných osôb. Text príspevku je prekladom článku, ktorý 4. marca 2023 uverejnila americká webová stránka Real Raw News. Tá pravidelne šíri nepravdivé informácie a sama o sebe tvrdí, že jej texty obsahujú humor, paródiu a satiru.



Na oficiálnych stránkach ruského prezidenta či ruskej vlády sa k 21. marcu 2023 podľa AFP neobjavilo žiadne vyhlásenie o likvidácii vakcín proti koronavírusu. Ani prehľadávanie stránky štátnej tlačovej agentúry TASS neprinieslo dôkaz o tvrdeniach z nepravdivého príspevku. Naopak, v Rusku sa naďalej odporúča očkovanie proti ochoreniu COVID-19, ako sa uvádza aj na oficiálnej ruskej webovej stránke o vakcínach proti covidu s názvom "Stop koronavírus".



Agentúra AFP tiež nezávisle overila, že objednať sa na termín očkovania je stále možné aj prostredníctvom webového portálu Gosuslugi.ru. V Rusku sa podľa AFP na očkovanie proti ochoreniu COVID-19 používajú štyri hlavné vakcíny: Sputnik V, EpiVacCorona, CoviVac a Sputnik Light.



Nie je pravda ani to, že medzi vakcínami proti covidu a ochorením AIDS existuje súvislosť. Napríklad Malik Peiris, vedúci katedry virológie na Hongkonskej univerzite, pre AFP uviedol, že neexistujú absolútne žiadne vedecké dôkazy o tom, že vakcíny proti ochoreniu COVID-19 spôsobujú AIDS.



V nepravdivom texte sa spomína aj to, že prezident Putin nariadil popraviť 130 vedcov zodpovedných za vytvorenie vakcín Sputnik. Agentúre AFP sa nepodarilo nájsť žiadnu relevantnú správu o údajnej poprave 130 vedcov v Rusku. Riaditeľ Gamalejovho národného výskumného centra epidemiológie a mikrobiológie Alexander Gintsburg, ktorý je zodpovedný za výskum a vývoj vakcíny Sputnik V, sa podľa AFP stále pravidelne objavuje v ruských médiách.