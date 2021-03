Talianskeho prezidenta nezatkli, je to hoax

Bratislava 15. marca (TASR) - Začiatkom marca 2021 šírili slovenskí používatelia Facebooku príspevky, podľa ktorých bezpečnostné zložky zatkli talianskeho prezidenta Sergia Mattarellu pre údajnú spoluúčasť na "zasahovaní" do prezidentských volieb v Spojených štátoch amerických. Tvrdenia sú nepravdivé, na zdieľanej fotografii je bývalý americký vojenský analytik, ktorého zatkli počas protestu v štáte Virginia v roku 2011. TASR na dezinformácie upozorňuje v spolupráci s tlačovou agentúrou AFP.



Mužom na zdieľanej fotografii je bývalý americký vojenský analytik a whistleblower Daniel Ellsberg, a nie Sergio Mattarella, ktorý sa stal talianskym prezidentom v januári 2015. Pomocou reverzného vyhľadávania obrázkov na stránkach Google AFP zistila, že snímku pôvodne zverejnila tlačová agentúra Associated Press (AP) 20. marca 2011.



V popise fotografie sa píše: "Daniel Ellsberg, vľavo, bývalý vojenský analytik, ktorý v roku 1971 zverejnil dokumenty Pentagónu, je zatýkaný policajnými príslušníkmi štátu Virginia po proteste neďaleko hlavnej brány Marine Corps Base Quantico, Va. v nedeľu popoludní 20. marca 2011."



Ellsberg sa stal známym, keď pred polstoročím zverejnil tisíce dokumentov, ktoré odhaľovali, že americké vlády klamali verejnosti ohľadne vietnamskej vojny. Podľa správy portálu Politico zverejnenej 21. marca 2011 bol Ellsberg jedným z viac ako 30 ľudí zadržaných počas protestu proti vojne v Iraku.



K 11. marcu 2021 AFP nenašla nijaké dôveryhodné správy alebo zdroje indikujúce, že by bol zatknutý taliansky prezident Mattarella. Jedna z posledných správ na oficiálnej stránke prezidenta sa týka jeho očkovania vakcínou proti Covid-19, ktoré prebehlo 9. marca v Ríme.