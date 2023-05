TASR a AFP upozorňujú na hoax

New York/Bratislava 11. mája (TASR) - Od začiatku apríla 2023 šírili slovenskí používatelia Facebooku tvrdenie, že americkí bezdomovci sú lákaní bojovať na Ukrajinu s prísľubom mesačných platov či zdravotného poistenia. Toto tvrdenie zdieľali z kanála Slovensko NEWSFRONT.INFO, ktorý sa odvolával na údajný plagát z newyorského metra.



Za plagátom bola vraj Ukrajinská obranná légia, ktorá od februára 2022 vedie kampaň zameranú na získanie podpory pre Ukrajinu vo vojne proti Rusku. Plagát verbujúci ľudí bez domova, alebo poberateľov sociálnych dávok je však v skutočnosti podvrh a nemá s touto kampaňou nič spoločné. TASR na dezinformácie upozorňuje v spolupráci s tlačovou agentúrou AFP.



Ukrajinská obranná légia je dobrovoľnícka brigáda, ktorá vznikla vo februári 2022 s cieľom zastaviť ruskú inváziu. Ukrajinský minister zahraničných vecí Dmytro Kuleba v tom čase pozval na pomoc pri obrane Ukrajiny aj zahraničných dobrovoľníkov.



Od roku 2021 Ukrajina prevádzkuje Centrum boja proti dezinformáciám. Webová stránka centra už 5. apríla 2023 upozornila, že plagát je podvrh. Centrum uviedlo, že žiadne takéto reklamy v newyorskom metre umiestnené neboli a navyše pútače v tamojšej podzemnej dráhe mávajú úplne iný rám.



Aj Centrum pre strategickú komunikáciu Spravdi 9. apríla uviedlo, že plagát je podvrh. Ukrajinské ministerstvo zahraničných vecí a ani Ukrajinská obranná légia takéto výzvy nevydali. O podvrhu informovali aj ďalšie oficiálne ukrajinské orgány ako veľvyslanectvá v Dánsku a na Cypre, aj stála misia Ukrajiny pri OSN, alebo generálny konzulát v Chicagu.



Na údajnom plagáte je ako kontakt uvedené telefónne číslo ukrajinského veľvyslanectva v Spojených štátoch amerických a je na ňom aj logo ukrajinského ministerstva zahraničných vecí. Na ich webových stránkach sa však nenachádza žiadna zmienka o výzve pre príjemcov sociálnych dávok či bezdomovcov v USA.



Okrem toho agentúra AFP dohľadala na internete len jednu verziu fotografie údajného plagátu, a preto sa javí, že nikto ďalší plagát nevyfotografoval, hoci bol vraj umiestnený na verejnom mieste.



Aj umiestnenie plagátu v newyorskom metre je nepravdepodobné. Rám falošného plagátu totiž nezodpovedá reklamným pútačom, ktoré sa bežne nachádzajú v newyorskom metre. Potvrdil to aj Sean Butler, hovorca Metropolitnej dopravnej správy (MTA) v New Yorku, ktorý pre AFP uviedol: "Toto nevyzerá ako predmet, ktorý by bol umiestnený v rámci siete MTA. Takýto pútač nebol schválený v rámci siete MTA, a preto by bol odstránený, ak by ho spozoroval zamestnanec MTA."



Agentúre AFP sa síce nepodarilo zistiť, kde presne bola predmetná fotografia plagátu vyhotovená, ale o podvrhu svedčí aj ďalší detail. Taliansky používateľ Twitteru uverejnil komentár pod príspevkom talianskej fact-checkerskej organizácie Open Online, podľa ktorého bol rovnako vyzerajúci rám a formát plagátu použitý aj na inú dezinformáciu, ktorá sa šírila na sociálnych sieťach vo februári 2023.



Okrem toho nie sú na plagáte konzistentne uvedené telefónne čísla. Sú tam totiž aj s predvoľbou, ktorá sa pri domácich hovoroch v rámci Spojených štátov zvyčajne neuvádza.