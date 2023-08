TASR a AFP upozorňujú na hoax

Kyjev/Bratislava 2. augusta (TASR) — Koncom júla 2023 sa na sociálnych sieťach šírilo video s popisom, podľa ktorého sa ukrajinskí vojaci údajne hromadne vzdávajú ruskej armáde. Nie to však pravda, na videu je v skutočnosti zachytená výmena zajatcov medzi ukrajinskou armádou a ruskou žoldnierskou Vagnerovou skupinou neďaleko mesta Bachmut. TASR na dezinformácie upozorňuje v spolupráci s tlačovou agentúrou AFP.



Na šírenom videu vidno vojenské vozidlá zaparkované na ceste, na niektorých sú pripevnené biele vlajky. Okolo nich prechádzajú dva rady ľudí. Agentúre AFP sa nepodarilo zistiť pôvod tohto konkrétneho videa zdieľaného na sociálnych sieťach. Našla však najmenej dva ďalšie záznamy tej istej udalosti, ktoré dokazujú, že kontext nahrávky bol iný, ako tvrdili falošné príspevky.



Reverzné vyhľadávanie záberov z videa prinieslo niekoľko výsledkov z rôznych sociálnych sietí. Jeden z nich odkazoval na diskusiu na Reddite, podľa ktorej ide o výmenu väzňov medzi Ruskou federáciou a Ukrajinou.



Jednou z indícií bola aj skutočnosť, že vojaci sa pohybujú oboma smermi a nielen v jednom — čo by sa pravdepodobne stalo v prípade kapitulácie. A zatiaľ čo biele vlajky sú bežným symbolom kapitulácie, môžu byť tiež použité ako znak toho, že bojujúce strany nebudú na seba strieľať počas stretnutia, akým je výmena väzňov.



AFP pomocou Googlu vyhľadávala kľúčové slová "výmena väzňov" v angličtine, ruštine a ukrajinčine s cieľom nájsť informácie o výmenách väzňov, ktoré sa uskutočnili v posledných mesiacoch. Našla správy z Wall Street Journalu, The Telegraphu či Deutsche Welle o konkrétnej výmene väzňov, ktorá sa uskutočnila 25. mája 2023 medzi ukrajinskou armádou a Vagnerovou skupinou Jevgenija Prigožina.



Výmena sa uskutočnila neďaleko Bachmutu a informovali o nej aj slovenské či ukrajinské média, ako aj ukrajinskí predstavitelia. Ukrajinský Koordinačný štáb pre zaobchádzanie s vojnovými zajatcami zverejnil video oslobodených vojnových zajatcov na svojom youtubovom kanáli. Aj Vagenrova skupina zverejnila z výmeny väzňov video, ktoré neskôr prevzali spravodajské weby. Z porovnávania týchto videí vyplynulo, že zachytávajú výmenu väzňov.



Ukrajinský prezident Voldymyr Zelenskyj v prejave z 25. mája 2023 uviedol, že v rámci výmeny bolo zo zajatia prepustených 106 Ukrajincov — 98 vojakov a seržantov a osem dôstojníkov. V ten istý deň telegramový kanál Vagnerovej skupiny zverejnil video z tejto výmeny.



Agentúre AFP sa podarilo lokalizovať miesto výmeny, ktorá sa uskutočnila na poľnej ceste medzi Bachmutom a obcou Ivanivske.