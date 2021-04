ASR a AFP upozorňujú na hoax

Bratislava 28. apríla (TASR) - Na sociálnych sieťach sa v apríli 2021 šírilo ničím nepodložené tvrdenie, že v Holandsku bola zrušená povinnosť nosiť rúška a bolo údajne pozastavené aj očkovanie "pre nepreukázateľnosť účinkov". Nie je to pravda. Zakrytie horných dýchacích ciest vo vnútorných verejných priestoroch je povinné a v krajine prebieha aktívna očkovacia kampaň. Holandsko navyše nedávno začalo používať aj vakcínu Janssen od firmy Johnson & Johnson. TASR na dezinformácie upozorňuje v spolupráci s tlačovou agentúrou AFP.



V Holandsku platí povinné nosenie rúšok od 1. decembra 2020, vo verejných dopravných prostriedkoch už od 1. júna. Hoci bolo Holandsko jednou z posledných európskych krajín, ktoré toto opatrenie prijali, odvtedy musia Holanďania nosiť rúška vo všetkých verejne prístupných interiéroch vrátane škôl, verejných dopravných prostriedkov, obchodov, úradov či staníc. Zároveň by ľudia mali vo verejných priestoroch dodržiavať rozstupy najmenej 1,5 metra.



Je pravda, že opatrenia v Holandsku sú o niečo voľnejšie ako na Slovensku. Povinnosť nosiť rúško v interiéri sa napríklad vzťahuje len na osoby staršie ako 13 rokov a akceptovateľné je akékoľvek rúško, nie iba respirátor typu FFP2. Stále však platí povinnosť mať prekryté ústa a nos vo verejne prístupných vnútorných priestoroch.



Rovnako ako v ostatných štátoch Európskej únie prebieha aj v Holandsku očkovacia kampaň proti ochoreniu COVID-19. V krajine sa očkuje vakcínami od výrobcov Pfizer/BioNTech, Moderna, AstraZeneca a najnovšie aj vakcínou od Johnson & Johnson.



Jediným obmedzením je dočasné pozastavenie očkovania vakcínou od AstraZenecy pre ľudí mladších ako 60 rokov, a to z dôvodu obáv z tvorby krvných zrazenín, ku ktorým po podaní tejto vakcíny v ojedinelých prípadoch došlo.



Očkovanie ostatnými vakcínami však naďalej prebieha a v krajine s vyše 17 miliónmi obyvateľov bolo podaných okolo 4,9 milióna dávok. Je teda zrejmé, že tvrdenie o pozastavení vakcinácie "pre nepreukázateľnosť účinkov" sa nezakladá na pravde.