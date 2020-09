HOAX: Video konšpirátora Alexa Jonesa sa šírilo napriek zablokovaniu

Bratislava 18. septembra (TASR) - Video, v ktorom americký konšpirátor Alex Jones označil pandémiu ochorenia COVID-19 za "hoax", zdieľali na slovenskom Facebooku desaťtisíce ľudí a počas posledných mesiacov dosiahlo viac ako 1,5 milióna pozretí. Tvrdenia z videa sú však nepravdivé či zavádzajúce. TASR upozorňuje na dezinformácie v spolupráci s tlačovou agentúrou AFP.



Pôvodné bolo video zverejnené na Jonesovej webstránke Infowars 21. júna. Vo videu napríklad odznelo: "Všetko je to len o vytvorení strachu a testovaní poslušnosti a kontroly nad obyvateľstvom, aby sa zrútila ekonomika a mohla byť nastolená celoplanetárna vláda založená na medicínskej tyranii," povedal vo videu hlas, tlmočiaci Jonesa do slovenčiny.



V septembri video zaznamenalo viac ako 1,7 milióna pozretí v niekoľkých príspevkoch na slovenskom Facebooku, pričom ďalej ho zdieľalo viac ako 47.000 facebookových používateľov. Množstvo videní a zdieľaní získalo video aj napriek tomu, že Facebook už v máji 2019 zablokoval Alexa Jonesa a Infowars a obmedzil šírenie ich obsahu.



Tím AFP Fakty kontaktoval Sophiu Ignatidou, výskumníčku umelej inteligencie a dezinformácií, pôsobiacej v neziskovej organizácii Chatham House. Tá uviedla: "Facebook je známy tým, že má mnoho problémov v oblasti dohľadu nad obsahom. Môže za to kombinácia dvoch faktorov, nedostatok ľudských zdrojov — moderátori nemôžu konkurovať množstvu nového obsahu, a skutočnosť, že skupiny ako tie, ktoré zdieľali toto video Alexa Jonesa, sa snažia vyhnúť automatizovaným sledovacím systémom".



"Slovenské facebookové skupiny zamerané na pandémiu COVID-19 majú desiatky či stovky tisíc členov. V nich pribudnú každý deň stovky príspevkov, ktoré ďalej používatelia zdieľajú — bez náležitého moderovania," uviedol pre AFP Tomáš Kriššák, občiansky expert na dezinformácie a jeden zo zakladajúcich členov platformy Sebavedomé Slovensko či Checkbot.



Vo videu sa okrem iného tvrdí, že Organizácia Spojených národov (OSN) uviedla, že hospodárska kríza spôsobená pandémiou je "dobrá vec". Jones sa odvolával na tvrdenie šéfa Organizácie OSN pre udržateľný rozvoj.



Hovorca Oddelenia hospodárskych a sociálnych vecí OSN Michal Szymanski pre AFP povedal: "Neexistuje nič také ako Organizácia OSN pre udržateľný rozvoj."



Existuje však Divízia OSN pre ciele udržateľného rozvoja, ktorá pracuje na riešení chudoby v rozvojových krajinách. Tím AFP Fakty nenašiel v renomovaných médiách žiadny dôkaz o tom, že by šéf tejto divízie Alexander Trepelkov niekedy uviedol, že ekonomické dôsledky pandémie sú pozitívom.



Zavádzajúce je aj tvrdenie, že nemocnice v New Yorku boli počas reštriktívnych opatrení prázdne. Pandémia napríklad silno zasiahla štvrť Queens, kde je nemocničné centrum Elmhurs. Hovorkyňa newyorského systému verejného zdravotníctva NYC Health + Hospitals Stephanie M. Guzmánová pre AFP uviedla, že nemocnica počas marcového lockdownu ošetrila a prepustila viac ako 1000 pacientov s COVID-19.



Nepravdivé je aj tvrdenie, že lekári dostali zákaz vyjadrovať sa na sociálnej sieti za to, že označili pandémiu za "hoax". Vo videu je snímka z tlačovej konferencie 22. apríla, na ktorej americkí lekári Daniel Erickson a Artin Massihi vyjadrili nesúhlas s reštriktívnymi opatreniami. Počas konferencie však nepoužili slová ako "hoax" či "podvod", čo vyplýva z prepisu tlačovej konferencie získaného tímom AFP Fakty.



Zavádzajúce je aj tvrdenie, že COVID-19 je hoax a zabíja len starých ľudí. Podľa amerického Centra pre kontrolu a prevenciu chorôb (CDC) zomrelo v USA na COVID-19 viac ako 7190 ľudí do 50 rokov.



Na konci slovenskej verzie videa sa nachádza titulok, ktorý tvrdí, že Bielorusko, ktoré prijalo minimálne ochranné opatrenia, malo rovnaké výsledky, pokiaľ ide o pandémiu, ako Česká republika. Toto tvrdenie je však nepravdivé. Podľa dát AFP zaznamenalo Bielorusko k 25. júnu, keď bola slovenská verzia videa prvýkrát uverejnená, zaznamenalo 60.382 prípadov, zatiaľ čo ČR 10.830 prípadov. K 9. septembru 2020 bol počet prípadov zaregistrovaných v Bielorusku 73.402, v ČR to bolo 31.036 prípadov.