TASR a AFP upozorňujú na hoax

Bratislava 12. apríla (TASR) - Viac ako 7000 používateľov Facebooku zdieľalo začiatkom marca 2021 video, na ktorom filmový štáb režíroval ľudí ponášajúcich sa na zdravotníkov a pacientov v nemocnici. Video tak malo podľa niektorých dokazovať, že pandémia ochorenia COVID-19 je inscenovaná alebo zveličená. Video je však vytrhnuté z kontextu a v skutočnosti je na ňom filmový štáb, ktorý nakrúca propagačný spot pre izraelskú nemocnicu Shamir Medical Center. TASR na dezinformácie upozorňuje v spolupráci s tlačovou agentúrou AFP.



Vo videu je možné vidieť, že niektorí vystupujúci v ochranných oblekoch majú na chrbte nápis v hebrejčine, čo naznačuje, že ho nakrútili v Izraeli. Pomocou reverzného vyhľadávania prostredníctvom Googlu sa agentúre AFP podarilo nájsť článok nemeckej tlačovej agentúry DPA, v ktorom je vysvetlené, že na videu je zachytená výroba propagačného videa nakrúteného v priestoroch podzemného parkoviska nemocnice Shamir Medical Center.



Na webovej stránke tohto zariadenia našla AFP článok, v ktorom sa píše, že podzemné parkovisko štvrtej najväčšej nemocnice v Izraeli bude prerobené na pohotovostné oddelenie so 150 novými lôžkami, určenými aj pre pacientov infikovaných koronavírusom.



Novinári AFP v Jeruzaleme 11. marca kontaktovali nemocnicu Shamir Medical Center. Jej hovorca Liad Aviel potvrdil, že video z Facebooku skutočne zachytáva filmárov, ktorí pracovali na produkcii propagačného videa.



Aviel ďalej uviedol, že jeden zo zamestnancov nemocnice zaznamenal nakrúcanie mobilným telefónom a zdieľal ho ako video na Facebooku. "Bohužiaľ sa z tohto videa stali falošné správy, ale s tým už nemáme nič spoločné." Hovorca AFP potvrdil aj to, že ľudia na videu sú herci. Propagačné video nemocnice bolo zverejnené 26. marca na YouTube. Niektoré scény sa zhodujú so zábermi z videa zdieľaného na Facebooku.



Dokazuje to scéna, ktorá sa na propagačnom videu nachádza okolo času 1:31. Scéna obsahuje takmer totožné prvky ako video z Facebooku v čase 0:40. Zachytáva dvoch ľudí v ochranných oblekoch tlačiacich nemocničnú posteľ s pacientom, ktorého stvárňuje herec. V oboch videách vidno aj rovnaký hebrejský nápis, ktorí majú ľudia v zdravotníckych oblekoch zozadu na bielych kombinézach, alebo aj tabuľku s číslom 4 visiacu zo stropu či obrazovku nad jednou z postelí.