HOAX: Video nenakrútili v Európskej únii, ale v americkom Richmonde

Bratislava/Richmond 29. júna (TASR) - Na slovenskom Facebooku sa objavilo video, na ktorom černoch brutálne zbije belošku, pričom popis videa vytvára dojem, že k fyzickému konfliktu došlo v Európskej únii. Nie je to pravda, video nakrútili v meste Richmond v Spojených štátoch amerických (USA). TASR upozorňuje na dezinformácie v spolupráci s tlačovou agentúrou AFP.



Facebooková stránka Spravodajstvo INE uverejnila 18. júna 2020 26-sekundové video, na ktorom vidno mimoriadne násilný útok na trávniku pred domami. Po niekoľkých mužových úderoch video končí. Popis videa znel: "Aj takto vyzerá kultúrne obohatenie Európskej únie." Autor príspevku cielene vytváral u publika dojem, že video bolo nakrútené v rámci EÚ. Video bolo zdieľané viac ako 6,3-tisíc krát a videlo ho 415.000 ľudí.



To, že k incidentu došlo v niektorej z krajín EÚ, však nie je pravda. Podľa zistení agentúry AFP video nakrútili na predmestí Richmondu, hlavného mesta amerického štátu Virgínia. Pomocou reverzného obrazového vyhľadávania AFP našla pôvodné video uverejnené najprv na Facebooku, odkiaľ však bolo medzičasom vymazané. Pôvodné video má dĺžku štyri minúty a osem sekúnd. Verzia zdieľaná slovenskou stránkou je tak omnoho kratšia ako originál.



Video v pôvodnej dĺžke možno zhliadnuť na stránke www.worldstarhiphop.com, ktorá zdieľa rôzne verejne dostupné videá, alebo aj na YouTube. Agentúra AFP sa rozhodla neuvádzať odkaz na video z dôvodu násilného a grafického obsahu.



Dlhšia verzia videa ukazuje, že útočník, ktorý napadol ženu, bol následne sám napadnutý skupinou mužov. Video končí tým, že pôvodný agresor leží bezvládne na chodníku, pravdepodobne v bezvedomí.



Pri pátraní po pôvode videa AFP najprv prezrela komentáre pod videami, či niekto z komentujúcich nespoznal danú lokalitu. V komentároch sa objavili zmienky o mestách ako New Orleans či Detroit. Pozornosť AFP však získal komentár, ktorý hovoril o Richmonde vo Virgínii.



Pri vyhľadávaní pomocou Googlu agentúra narazila na článok, ktorý obsahoval fotografiu s tým istým typom vchodu a stĺpov, aké sú aj v predmetnom videu. Vďaka článku sa dalo identifikovať miesto s názvom Hillside Court na južnom predmestí Richmondu.



Po ďalšom vyhľadávaní pomocou Google Maps a Bing Maps sa agentúre podarilo lokalizovať ulicu a presnú adresu, kde bolo video nakrútené. Ide o 1532 Lone St., Richmond, VA 23224. Lokalita nie je dostupná na Google Street View, dá sa však pozrieť v Bing Streetside.



Stránka Spravodajstvo INE zdieľala napríklad aj nepravdivú informáciu o tom, že útočník, ktorý sa 11. júna 2020 vlámal do školy vo Vrútkach a nožom zabil zástupcu riaditeľky školy a zranil ďalších dvoch dospelých a dve deti, bol Róm. Túto klamlivú informáciu vyvrátila aj Polícia Slovenskej republiky.